吃辣椒能降低血压吗？

▌北京医院心内科主任医师 汪芳

食物的主要意义在于果腹，但是有些食物因为含有特殊的成分，因而也就有了辅助性质的“药效”。类似的例子不胜枚举，很多朋友还特别热衷于这样的食品，认为是食疗。

不久前我在出门诊的时候，遇到了一对母女。母亲说自己爱吃辣椒，这些年“无辣不欢”，认为吃辣椒对高血压有好处；女儿不以为然，认为辣椒具有刺激性，反而会引起血压波动。二人争执不下，希望由医生来主持“公道”。

辣椒与血压有关系吗？

对于这个问题，很多人希望得到直接的回答，然而事情并没这么简单。辣椒作为日常饮食中一种常见的食材，最大的特点自然就是辣。产生辣味的物质叫“辣椒素”，也是辣椒的活性物质，对此研究人员也做过各种各样的试验。

其中一个试验比较有名，是拿老鼠做的。经研究发现，辣椒素可以对老鼠血液里的一些特殊物质起化学反应，最终的效果就是降低了血压。很多人觉得这似乎证明了辣椒的降血压作用，但是考虑到试验的对象是老鼠，因而不能等价类比到人的身上。

西南人能吃辣，他们的血压如何？

在我国，北方地区高血压患者的人数确实明显高于西南地区。因此，有不少人将其归功于西南人民能吃辣。结合上文所述的老鼠试验，辣椒或许真的能够降低血压。

然而对比吃辣，其实北方人民更能吃咸，而盐对血压的影响力度又远远高于其他食物。所以，我们目前还不能把北方人的血压高归咎于“辣椒吃得少”。

血压波动频繁的患者要少吃辣椒

众所周知，饮食习惯与心血管疾病的发病率和死亡率密切相关。对于严重高血压或血压波动频繁的患者，往往多个因素会导致血压不稳定，过于辛辣的辣椒，会对人体产生多重影响，所以对高血压患者来说，辣椒还是要少吃甚至不吃。

另外，爱吃辣椒的人不光喜欢作为蔬菜的辣椒，也爱吃一些辣椒制品，有的辣椒酱很咸，有的辣椒酱也含有大量的油脂，吃多了自然是不健康的。

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辣椒只是一种普通的蔬菜

很多时候，人们习惯赋予一种食物更多的“价值”，渴望从中得到更多的回馈，就比如说辣椒。高血压患者总想通过普通的饮食就能控制好血压，减少吃药或不用吃药，这个愿望当然是美好的。但是归根结底，辣椒它只是一种普通的蔬菜。所以有吃辣习惯的朋友，可以继续吃辣椒，但是要注意不要吃得太多，太辣会刺激胃肠。血压很高或波动幅度大的人，尽量不要吃辣椒，吃多了确实会影响心率和血压。

至于不怎么吃辣的朋友，想通过吃辣椒降血压，这个作为医生我是不支持的。