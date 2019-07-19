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两道茶饮减脂养肝

周洁莹

2019年07月19日08:30 来源：广州日报

由于不良的饮食、行为习惯以及对健康知识的缺乏，当前脂肪肝患病率及并发症正在不断增多，是隐蔽性肝硬化的常见原因。由于脂肪肝致病因素较多，且大多数脂肪肝早期症状不明显，难以察觉，因此，预防观念很重要。广东省中医院肝病科池晓玲教授特别为患者推荐以下两款调理脂肪肝的茶饮：

1.陈皮决明子茶

陈皮5克，决明子15克。将陈皮切碎备用；将决明子洗净，敲碎，与切碎的陈皮同放入砂锅，加水浓煎2次，每次20分钟，过滤，合并2次滤汁即成。代茶，频频饮用，当日饮完。有燥湿化痰，清肝降脂的功效。适用于肝郁气滞型脂肪肝。

2.三七绿茶

三七3克~5克，绿茶3克。将三七洗净，晒干或烘干，切成饮片或研末，与绿茶同放入杯中，用沸水冲泡，加盖闷15分钟即可饮用。代茶，频频饮用，可连续冲泡3次~5次，当日饮完。当茶饮至最后，三七片还可放入口中嚼服。有活血化瘀，抗脂肪肝的功效。适用于气滞血瘀型脂肪肝。

专家提醒，如果明确诊断为脂肪肝，在医生指导下进行内外治疗也很重要。脂肪肝患者还应注重运动锻炼。如定期练习传统的八段锦、五禽戏等，都可以起到增强代谢、调肝消脂的效果。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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