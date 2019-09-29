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长期熬夜损伤身体 养肝类保健品真的有用吗？

熊威慷

2019年09月29日07:48 来源：人民网-科普中国

　　很多朋友喜欢熬夜，有些人甚至会吃一些养肝类保健品，来对抗熬夜带来的副作用。那么，熬夜真的会伤肝吗？服用养肝类产品真的可以对抗熬夜的损伤吗？

　　首先，现在还没有直接的证据可以证实熬夜会对肝脏器官造成直接的损害。“熬夜伤肝”观点持有者常常认为肝脏在夜间具有代谢人体毒素的作用。然而，这种说法并不严谨，事实上，人体的肝脏在每天的二十四小时内都在进行代谢活动，所以关于肝脏存在“上下班”时间这个问题，并不能得到充分的论证。

　　虽然“熬夜伤肝”的说法并不是完全严谨，但是熬夜对人体存在伤害的事实并不能被否认。特别是长期熬夜时，人体处于应激状态，在这种状态下，人体内包括肾上腺素在内的，其激素的分泌量上升，这可能导致血管内外的压强差发生改变，从而造成心血管的收缩以及脑血管的破裂。这会进一步造成心原性猝死、心梗以及脑出血等危及生命的严重后果。不仅如此，熬夜还会造成人体内激素水平紊乱、细胞代谢异常甚至引起细胞突变。所以，经常熬夜的人群常常可能表现为脾气大、皮肤暗黄、脱发甚至引起癌变。

　　养肝类保健品其实并不能减少熬夜对身体的损伤。相反，过多的摄入这类产品可能会造成肝脏的代谢负担。熬夜对人体的伤害并不是直接作用于肝部，对于内分泌系统和细胞代谢的影响较多。所以养肝类产品并不能解决熬夜对身体的损害。

　　本文由首钢医院内科主任姚震进行科学性把关，由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行协助性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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