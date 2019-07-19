并非所有的脊柱病都可按摩 

电脑、手机的广泛应用，使越来越多人加入“低头族”的行列。在长期低头的过程中，颈椎退化速度加快，颈椎弧度减少，导致颈椎间盘突出，压迫颈神经，轻则引起颈椎僵硬、颈肩部酸痛不适，重则引起头晕、手麻等。

出现种种不适时，很多人会选择到按摩店里“松松筋骨”。专家指出，适当专业按摩可以起到放松筋骨的作用，但并不是所有的脊柱疾病都可以按摩缓解症状，特别是脊髓型颈椎病、急性期的神经根型颈椎病的患者需谨慎。有时在不知病情的情况下盲目推拿按摩可导致病情加重，造成脊髓、神经根压迫，甚至导致肢体麻木、瘫痪。

男子左侧麻木瘫痪 祸起不当按摩

32岁的伍先生从事电商工作，打电脑、用手机，低头工作是常态。为了缓解颈肩酸胀僵硬，伍先生去做了推拿按摩，没想到按摩完左侧肢体逐渐麻木无力，5日内左上下肢竟瘫痪，左手、左脚不能动弹了。伍先生吓坏了，随即来到广州医科大学附属第二医院骨科就诊。医生帮他做了颈椎MR检查，发现他颈椎间盘严重突出，左侧神经根严重压迫。

医生根据一开始的症状判断伍先生是常见的颈肌型颈椎病，但他以前从未做过正式的影像学诊断。在他接受颈椎按摩的过程中，在已有颈椎间盘突出的基础上，椎间盘突出加重使脊髓进一步受到压迫，导致更严重的肢体疼痛、麻木甚至瘫痪。

广州医科大学附属第二医院骨科主任医师李菊根团队对伍先生的病情详细讨论后为他制定了手术方案，实施了颈椎后椎管减压扩大成形术+颈前路椎间盘摘除植骨融合术。术后做MR检查，影像显示，伍先生颈椎突出椎间盘压迫已解除。

随后，在配合药物、高压氧、康复针灸理疗、功能锻炼下，伍先生左侧上下肢体逐渐恢复活动，目前已康复出院。

颈部不适不是想按就能按的

李菊根介绍，颈椎病有多种类型，颈肌型占了40%，以颈肩部酸胀痛为主，是“低头族”的常见类型。这类患者多因长期伏案工作，以姿势性劳损为主，一般通过改变姿势、理疗按摩可以缓解症状。但当病情进一步加重，尤其是出现了神经根型、椎动脉型、脊髓型，病情就复杂多了。

适当的专业按摩可以起到放松筋骨的作用，但并不是所有的脊柱疾病都可以通过按摩缓解症状，特别是脊髓型颈椎病、急性期的神经根型颈椎病的患者需谨慎。有时在不知病情的情况下盲目推拿按摩反而可导致病情加重，造成脊髓、神经根压迫，像伍先生那样导致肢体麻木、瘫痪。

李菊根提醒，颈部不适千万别找人随意按摩，应找正规骨科、康复医学中心进行手法治疗。如果颈部推拿后出现颈肩痛加重、肢体麻木、疼痛甚至瘫痪，应及时到骨科门诊就医。