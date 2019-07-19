拔火罐不能治疗骨关节炎

关节疼了，唯一的“治疗”是去拔火罐，每次都会搞到皮肤溃烂出血流脓，结痂脱落后她又继续去拔火罐。病情不但没有缓解，还在逐年加重，可是如此循环反复，从化这位73岁的钟婆婆竟然坚持了20多年！直到最近一个月，她已经躺在床上走不了路了，才被儿子送往南方医科大学第三附属医院风湿免疫科救治。

钟婆婆入院后，该院风湿免疫科主任孙尔维为其做了全身检查，发现患者背上、臀部、双膝关节、双踝关节，全身各处都布满了一个个圆形的疤痕，有些在结痂，有些还在流脓流血。

孙尔维仔细询问了钟婆婆的病史，她自诉20多年前就开始关节疼痛、肿胀，时常吃些中药、止疼药等缓解症状，一般吃完后疼痛会缓解，但是停药后症状就再次出现，后来就越来越痛，肿胀也很厉害，听别人说拔火罐可以消肿止痛，就去了诊所拔火罐。钟婆婆还说，拔火罐后感觉肿胀缓解了，关节可以活动，所以就一直坚持去拔火罐，即便火罐让身体关节部位全部留下了疤痕，为了能走路，她也忍了。

入院三天，钟婆婆检查结果明确诊断为全身性骨关节炎，可以用药物治疗。随后，医生们忙着为其处理全身各处伤口。检查还显示钟婆婆有糖尿病，如果这些伤口再不处理好，后果非常严重。

孙尔维介绍说，全身性骨关节炎临床表现为关节肿痛，伴有晨僵、骨摩擦感，严重者出现关节肿大变形、活动障碍等常见症状，若出现这些症状，建议患者或老年患者的家属一定要带患者到正规医院就诊，明确诊断后规范治疗。骨关节炎是一种慢性疾病，需要长期用药及定期复查，遵医嘱用药非常重要，不可擅自停药。

由于全身性骨关节炎是一个老年性疾病，全身关节疼痛是其重要的特点，骨质疏松可能是重要的原因，因此要用药物改善骨质疏松，提高骨密度，才能从根本上改善病情。同时可以通过消炎镇痛药物控制疾病的进展，缓解症状。重要的是患者要到正规医院诊治，不要盲目相信一些所谓能治愈疾病的各种“偏方”，以免延误治疗。