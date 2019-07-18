北京大学人民医院双心医学临床技能培训课程暨燕园双心医学论坛专家
周亚峰 苏州大学附属第一医院心血管内科科副主任、主任医师
教授，博士生导师，中华医学会心血管专业委员会高血压学组全国委员、中国医师协会心力衰竭专业委员会全国青年委员、中国医促会高血压分会委员、中国康复医学会心血管专业委员会全国青年委员、中国医促会心脏重症分会江苏省委员会副主任委员。
许锦荣 广东医科大学附属第二医院心内科二区主任、主任医师
教授、硕士研究生导师，中国医师协会中西医结合医师分会急救医学专业常务委员、广东省基层医药学会中西医结合心血管专业委员会副主任委员、广东省医师协会心血管内科医师分会委员。
李忠艳 大连医科大学附属第二医院心内四科主任、主任医师
医学博士, 硕士研究生导师，中华医学会心身医学分会双心学组委员，中华医学会行为医学分会第六届委员会行为管理学组委员，辽宁省细胞生物学学会心力衰竭专业委员会常务理事。
陈晓曙 温州市人民医院心血管内科主任医师
温州大学医学院兼职教授，中华医学会温州市分会心血管介入组成员，中华医学会温州市分会心身医学分会委员，温州市心身医学分会双心学组组长，温州市康复学会心脏康复分会副主任委员，浙江省康复学会心脏康复分会青年委员，世界中医药学会联合专业委员会介入心脏病专业委员会委员。
陈桂英 哈医大一院群力院区心血管内科一病房主任
副教授，硕士研究生导师，心脏预防康复中心负责人。全国心脏康复中心认证审核专家组副组长。中国医体整合联盟副理事长，中国康复医学会心肺预防与康复专业委员会常务委员，中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会常务委员。
岳瑞华 重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）主任医师
中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会常委，中国女医师协会心脏康复委员会委员，中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会重庆联盟主任委员，中国医师协会中西医结合心脏康复专业委员会委员。
何益平 绍兴市人民医院心内二科科副主任，主任医师
绍兴市人民医院中国康复医学会心血管病专业委员会委员；中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会委员；世界中医药学会联合会心脏康复专业委员会理事；浙江省康复医学会心血管病专业委员会委员。
余国龙 中南大学湘雅医院内科教授、二级主任医师
博士生导师，湖南省心理协会双心专业委员会主任委员，中国医师协会心血管分会双心委员会委员，中华医学会心身医学分会双心学组专家，中华医学会心血管专业委员会心脏肿瘤学组成员。
任明芬 新乡医学院第二附属医院心内科主任、主任医师
教授，硕士研究生导师，河南省心理卫生协会心身疾病专委会主任委员，中国研究型医院心肺康复常务委员，河南省医学会心血管委员会委员，河南省医师协会高血压委员会委员。
陶贵周 锦州医科大学附属第一医院内科学教研室主任
心血管内科主任，国家二级教授，博士生导师，国务院特贴专家，辽宁省政协委员，中国心血管医师分会常委，中国心血管医师分会基层委员会副主委，抗衰老促进会慢病防控专家委员会副主委，中国老年医学会心血管病常务理事。
李志梅 资深心内科主任医师和心理治疗师
担任中华医学会双心协作组的委员，中国中医药促进会心脏康复委员会委员，河北省行为医学会委员会委员，中国女医师协会心脏康复委员会委员，河北省双心学会常务委员，河北省康复学会心理康复委员等。
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