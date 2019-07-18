韩雅玲：冠心病患者抑郁症的现状及防治

流行病学调查显示，约20％的冠心病患者并存抑郁症。近年来，人们对冠心病的传统危险因素（如吸烟、高血压、高血脂、高血糖等）逐渐重视，并积极进行干预，很大程度上提高了冠心病的防治水平，但对于防治抑郁症在冠心病一、二级预防中的重要性尚未引起足够重视。即使在西方发达国家，冠心病伴有抑郁症的患者抗抑郁治疗的比例也不高。自1996年至2005年，美国冠心病伴有抑郁症的患者接受抗抑郁药物治疗的比例由7％升至12％。在欧洲，2003年的调查发现，冠心病伴有抑郁症的患者接受抗抑郁药物治疗的比例不足4％。

研究表明，抑郁症与冠心病之间存在密切关系。一方面，与其他人群相比，抑郁症患者发生冠心病的危险性显著增高（相对危险度1.5-2.0），此类患者发生心源性死亡的机率是无抑郁症者的3-4倍。即使程度较轻的持续性抑郁情绪，也可以明显增加健康人群中的冠心病发病率和冠心病患者中心肌梗死的发生率。抑郁情绪可明显降低冠心病患者的生活质量。另一方面，普通人群中抑郁症的发生率为4％-7％，而冠心病患者中抑郁症的发生率明显高于普通人群。心血管疾病和抑郁症同时发生时，临床医师往往倾向于仅诊断和治疗心脏疾病，多数人共患的抑郁症被漏诊，即使被识别亦较少得到恰当充分的治疗。总之，抑郁症与冠心病之间具有很强的关联性，二者可能互为因果、相互加重。

通过有效治疗冠心病患者所伴发的抑郁症可以显著降低不良心血管事件的发生率以及心源性死亡率。研究表明，抑郁症是冠心病重要的独立危险因素。SADHEART研究显示，应用左洛复治疗急性心肌梗死／不稳定心绞痛伴发抑郁症的患者，心血管不良事件的发生率明显下降。及早的发现并干预抑郁症对于降低冠心病发病率、改善冠心病患者预后有重要意义。

冠心病患者所伴发抑郁症的治疗与单纯性抑郁症的治疗原则基本相同，但在治疗过程中应考虑冠心病的因素，避免造成不良后果。药物治疗是治疗抑郁症的最重要的手段之一，三环类抗抑郁药物和单胺氧化酶类药物的副作用较大，不适用于冠心病患者。多项临床研究（如ENRICHD研究、SADHEART研究）显示，五羟色胺重摄取抑制剂副作用少、安全性高，疗效明确，故被推荐为冠心病抗抑郁治疗的首选药物。当然，也有人提出，五羟色胺重摄取抑制剂对冠心病患者仍可能存在尚未认识到的副作用，尤其是五羟色胺重摄取抑制剂与治疗冠心病的药物相互作用时表现出的副作用。对于轻型抑郁症，适宜的心理治疗常可使患者病情明显缓解，甚至可以避免药物治疗。心理疗法的目的在于减轻患者的心理压力，减少抑郁情绪可能带来的心血管损害。

对于接受介入治疗或外科冠脉旁路移植手术的冠心病患者，其心理除了冠心病本身带来的影响外，手术治疗带来的心理影响也应受到重视。此类患者的抑郁症可能比术前加重。因此，对该类患者，除应积极的随访外，可专门设置术后门诊，由手术医生解释患者的各种疑虑，从而缓解患者的抑郁情绪。

综上所述，抑郁症在冠心病患者中有较高的发病率，并对患者预后产生不良影响。心脏科医生应当充分重视这一危险因素，及早发现并及时处理，最大程度的改善患者预后。