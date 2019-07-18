金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞温州站圆满收官

7月14日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛在温州龙湾万达广场迎来决赛。经过先前三天初赛精彩角逐，最终60多支参赛舞队中有15支优秀舞队脱颖而出，顺利进入到温州站决赛，最终一等奖舞队将参加在北京鸟巢举办的全国总决赛。

决赛赛前动员

2019人民广场舞大赛温州站开始这段时间，正处于梅雨季未过，又碰上了初伏时节的尴尬时期，雨水与炎热给温州站的比赛带来了不小的困扰，然而雨水并能浇灭选手们的热情，炎热并不能阻挡舞者的步伐。

选手们在雨中跳金龙鱼主题舞

在比赛刚开始后不久，天空就下起了大雨，台下的观众们纷纷撑起了雨伞，而舞台上的选手丝毫没有任何慌乱，也没有要求中止比赛，在雨中坚持表演，直到舞蹈结束后才井然有序的下场躲雨。对于选手们来说，雨水只不过是热情的助燃剂，正是因为对广场舞的热爱，所以一切险阻都可以克服！

海坦山健身舞蹈队表演《我爱你中国》

健身舞协会表演《打开幸福门》

海城上涂健身队表演《就是这样》

世旗龙湾分会3队表演《古今时尚》

灵霞模特演艺团表演《Lily.was.Here》

决赛现场，民族舞、拉丁舞、健身舞、模特走秀等各种舞蹈形式应有尽有，参赛舞队舞艺精湛、服装靓丽，拉丁爵士舞身穿亮片连衣裙潇洒帅气，模特走秀舞蹈的宽沿帽礼服创意十足。

惜舞炫舞蹈队表演《说唱脸谱》

舞台上，有一支特殊的舞队吸引了观众的眼球，她们就是此次2019人民广场舞大赛温州站的冠军队伍惜舞炫舞蹈队，她们这支舞蹈队的特殊之处在于，一半的队员身为女性，却要扮演着“男性”的角色，与另一半队员进行着推拉高举等一系列高难度力量型舞蹈动作，这引起了现场的一阵欢呼，并获得了三位评委老师的一致好评。

“双人配合熟练默契、推举动作整齐一致，有着扎实的舞蹈功底，‘三步踩’的舞蹈风格特点表现突出，编排具有创新性。”这是现场评委老师对惜舞炫舞蹈队评价。

水一方舞蹈队表演《STORY》

水一方舞蹈队为观众带来的是拉丁舞蹈《STORY》，她们身穿蓝色亮片连衣裙，动作整齐一致，脚底步伐干净利落，在完成动作的同时又如行云流水一般变化着队形。最终取得了第二奖的优异成绩。

世旗洞头分会表演《草原的月亮》

第三等奖的获得者世旗洞头分会为观众带了蒙族舞蹈《草原的月亮》，她们动作优美，体态轻盈，把蒙族舞的柔臂和抖肩展现的淋漓尽致。

益海嘉里浙江分公司温州营业所所长孙建武先生致辞

决赛颁奖仪式上，益海嘉里浙江分公司温州营业所所长孙建武先生上台致辞。孙建武表示，广场舞作为全民健身项目之一，受到全国亿万群众的喜爱和参与，成为健康生活方式的日常行为。作为中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！2019人民广场舞大赛更是我们助力健康事业的延续与落实。希望通过我们的努力，能够向广大老百姓更好地宣传运动精神和健康的生活方式。加油奥运，健康是金。

比赛结束后合影留念

随着社会经济的发展、生活水平的提高，人们对运动健身、文化娱乐的需求逐步提升，而广场舞集健身娱乐于一体，简便易学，城乡处处可见活跃的参与群体。如今，广场舞已经成为人们生活的一部分，它在倡导健康生活方式中发挥着独特的作用，是一项集娱乐健身于一体的运动。

身体健康离不开运动和均衡的膳食营养。在为期4天的温州站比赛中，赛场上时刻传递着以舞为媒，以食为缘，吃动均衡的健康生活理念，这也正是主办方举办广场舞大赛的初心——1:1:1舞出好比例，希望通过这次全国性的广场舞大赛，让更多人在爱上广场舞的同时还了解到膳食营养均衡的重要性。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、石家庄、成都、深圳、东莞等30个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。赶快扫码添加小程序，在这里报名参赛了解更多赛事信息，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！