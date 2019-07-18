沉迷恐怖影视等 花季少女幻听幻视又失眠大量服药险丧生

多年沉迷于恐怖、魔幻类影视和书籍，花季少女出现频繁的幻听、幻视，并失眠，为了能够睡着，她私自加倍剂量服药，最终昏迷并休克入院。上海儿童医学中心发育行为儿科主任章依文教授17日对记者表示，当今社会，青少年的睡眠问题并不少见，家长要加强与孩子的沟通，多了解孩子的困惑，必要时到正规医疗机构就诊。

来自山东的14岁女孩小雪，在上海儿童医学中心重症医学科的病床上睁开了惺忪的双眼，她茫然地看着四周，有些胆怯地询问站在床前的医生：“阿姨，我这是在哪儿？我睡了多久啦？”48小时前，急救车载着一位“昏迷、肺水肿、休克、心律失常”女孩驶入了上海儿童医学中心的急诊室，引起了儿童重症医学科医生的关注。

小雪父母长期在上海工作，平时，小雪在山东老家与奶奶一起生活，是个活泼的孩子，做事也较为独立。但今年暑假伊始，她出现了频繁的幻听与幻视，并且入睡困难。于是，来上海度假时，在父母的陪伴下，她走进了上海的一家私立医院，被诊断为精神问题并收入病房治疗。出院后，小雪领回了一系列药物，其中有一种叫做“奥氮平”的药，是临床上用于治疗抑郁症、精神分裂症等精神疾病的一种“安定药”。

为了减少药物对孩子的副作用，焦虑的父母决定给女儿停药，可小雪的幻觉和失眠病又犯了。据小雪说，漫漫长夜中，她的心里有一个声音在重复地呼喊着：“我睡不着，我要吃药！”于是，她偷偷地开始服药，并且剂量加倍，直到“出事”的那晚——为了能够尽快睡着，她抓了一把药服下，很快便陷入了沉睡……

当她被收治重症医学科后，检查结果表明，血液中的药物浓度已经接近致死剂量的3倍！医生立刻对她进行抢救，为她体内的血液进行了3轮血浆置换，才把她从死亡线上拉了回来，但是过量药物对于脏器带来的损伤仍然需要很长一段时间的治疗与随访。

为何处于花季的女孩会出现幻觉、失眠等异常症状？在医生们的开导下，小雪打开了心扉。自小学二年级开始，小雪就跟着表姐看起了恐怖电影，她逐渐迷恋上了恐怖、魔幻类的影视和书籍。渐渐地，她出现了幻视和幻听，有时害怕得把整个人都蒙在被窝里。她不敢告诉身边的人自己怎么了，却继续沉迷于恐怖影视、书籍中。如今她的症状越来越频繁，尤其饱受失眠的煎熬，情急之下险些酿成了“服药身亡”的惨剧。

章依文教授提醒，孩子的成长离不开家长的关心与呵护，家长应及时关注孩子的行为是否异常，培养孩子的兴趣爱好，丰富孩子的业务生活。这位专家指出，即使孩子被诊断为心理疾病，需要用药治疗，家长也应正确面对，调试好自己的心态，积极配合医疗，保持与医生的密切沟通。