“2019群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”推选宣传活动方案

为继续深入推进《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》（国卫医发【2017】73号），做好典型宣传工作，根据《国卫医资源便函﹝2019﹞112号》文件要求，围绕2019年改善医疗服务重点工作，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育之际，人民网·人民健康拟在国家卫生健康委医政医管局指导支持下，继续以多种形式进行改善医疗服务典型宣传，开展“2019年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”系列推选宣传活动。

本次推选宣传活动将重点面向三级公立医院，并兼顾二级医院，旨在发掘和树立改善医疗服务典型案例，凸显医疗机构开展改善医疗服务创新举措、患者满意度得到显著提升，希望通过广大网友、医护人员、专家学者、媒体人员的视角，以图片、文字等方式，记录各医疗机构在改善医疗服务过程中涌现的典型事迹、感人故事，形成典型带动、示范引领的工作氛围，为深入落实改善医疗服务重点工作营造良好社会舆论，提升人民群众看病就医满意度。活动方案如下：

（一）总体安排

1、在国家卫健委《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》文件指导下，人民网·人民健康将充分结合群众对医疗机构的满意度情况，以及各级医疗机构在“科学建立预约诊疗制度、远程医疗、现代医学模式推广、丰富日间服务内涵、加强急诊急救服务、提高医疗服务连续性、加强智慧医院建设、提高护理服务质量、提高人文服务水平、增强公关卫生服务供给”等10个重点方面所取得的成果，推选宣传在改善医疗服务中涌现的优秀医院、科室和个人，开展“2019年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”系列推选宣传活动。

2、推选宣传活动分为典型推荐或自荐、展示宣传（网友投票）、初评、终评、活动总结五个阶段，配合“院长谈改善医疗服务”系列访谈、“改善医疗服务”专题推选等主题宣传，全面展现改善医疗服务行动中的涌现的优秀典型。

3、推荐形式：医院自荐（包括医院和医务工作者）、公众推荐、媒体推荐等相结合的方式。

（二）推选类别

1、2019年度群众满意的医疗机构

推荐要求：医院在2019年改善医疗服务行动重点工作要求的10个方面工作中综合表现较突出、患者满意度较高（包括门诊和住院患者）、没有发生重大医疗责任事故。

2、2019年度群众满意的科室

推荐要求：参评科室在2019年改善医疗服务行动重点工作中表现突出、患者满意度较高（门诊或住院患者）、无医疗投诉和纠纷。

3、2019年度群众满意的医务工作者

推荐要求：（1）爱岗敬业、医德高尚、廉洁行医，患者满意度高。从事临床工作满两年以上，从事临床一线工作时间不少于一年。

（2）技术水平。具有一定的解决疑难、复杂病例的能力，在临床医疗工作中成绩较突出，受到医务人员和患者好评；具有一定的开拓创新能力，参与开展新技术、新业务1－2项。

（3）医疗质量。严格执行主干医疗制度，作风严谨，工作质量考核优秀，甲级病案率≥98%。

（4）所推荐医务工作者其所在医院（参评人员为医院负责人）或者科室在2019年改善医疗服务工作中表现突出。

（5）近二年内无医疗投诉、纠纷，患者满意度高。

4、2019年度全国改善医疗服务示范案例

推荐要求：参评案例为2019年度改善医疗服务行动重点工作“科学建立预约诊疗制度、远程医疗、现代医学模式推广、日间服务、急诊急救服务、提高医疗服务连续性、智慧医院建设、提高护理服务质量、提高人文服务水平、增强公关卫生服务供给”等10个重点工作的某一个方面，案例突出，在行业具有较广泛的学习和推广价值。

5、2019年全国改善医疗服务创新型医院

推荐要求：（1）参评医院在2019年改善医疗服务重点工作中实施到位，成效显著，人民群众就医获得感显著提高；（2）参评医院在创新医疗服务、提高群众就医满意度方面有突出创新举措，在提高群众就医满意度、提升患者获得感方面取得了显著成效。

6、2019年全国改善医疗服务创新型院长

推荐要求：（1）参评医院在2019年改善医疗服务重点工作中实施到位，成效显著，人民群众就医获得感显著提高，医院负责人领导、组织得力。（2）参评医院在创新医疗服务、提高群众就医满意度方面有突出的创新举措，在提高群众就医满意度、提升患者获得感方面取得了显著成效，医院负责人领导、组织得力。

（三）工作安排

1、推荐征集 2019年7月10日至8月30日

全国各级医疗机构、公众、媒体等向人民网自荐或推荐，按照推选要求报送参评改善医疗服务相关案例材料，以及参选项目类别。

2、宣传展示 2019年9月1日至10月

人民网·人民健康构建“2019年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”推选宣传活动专题，对参评的案例进行专题展示，并在人民网·人民健康多个传播平台进行推广。

3、初评阶段 2019年9月中旬

结合“进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020年）”5个制度、10个方面创新医疗服务，以及2019年改善医疗服务重点工作要求，对候选案例进行初步审核，确定初选名单。人民网·人民健康将根据情况对参选的医院进行抽查和实地调研采访，并进行网络舆情检索。

4、终评阶段 2019年9月下旬

人民网·人民健康组建评专家推选委员会，对入选的医疗机构、科室、医务工作者等进行终选，最终推选出“2019年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”、示范案例、创新型医院和院长。

5、典型宣传阶段 2019年10月下旬

（1）人民网·人民健康拟于2019年10月下旬举办“2019中国医院院长改善医疗服务论坛”，会上将对活动典型进行集中推介并开展深度交流。

（2）人民网·人民健康将对入选的医院、科室和医务工作者等进行全媒体宣传，包括视频宣传、图文报道、专访、专题推广等形式。

（3）人民网·人民健康将联合各大健康类媒体，将相关内容信息进行持续推送，商请各媒体进行广泛宣传传播。

（四）联系人

联系人：慈爱、吴群虎

电 话：18618364085、13488839827

邮 箱：ciai@people.cn、wuqunhu@people.cn