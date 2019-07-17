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什么样的肺结节要引起重视？

复旦大学附属中山医院呼吸病学专家 白春学教授

2019年07月17日16:28 来源：人民网-人民健康网

本期节目：如何帮助肺癌患者延长生命,提高生命质量？

体检发现肺结节，令很多人都很困惑。原因是什么呢？

随着CT筛查的普及，发现的肺结节越来越多了。多到什么程度呢？根据不完全统计，中国人40岁以上的有5.5亿人中，肺结节患病率大约20%，也就是有1亿人！

这个数量相当大，超过任何一种慢性病。但是，并不是所有的肺结节都是肺癌。肺结节中只有5-10%左右才是肺癌。因此，我们不要发现肺结节，就吓得心惊肉跳。

不要将肺结节妖魔化，但也不能忽视。若不重视的话，本来是一个早期的肺癌，变成晚期肺癌，寿命就只有几年时间了，得不偿失。这也是为什么老百姓特别害怕肺结节，比害怕高血压、糖尿病、慢阻肺都害怕，这是可以理解的。

一个简单的肺结节分类方法：

在肺结节小于5毫米的时候，绝对没有必要心惊胆战的。5毫米以下，良性的概率更多。这是第一点。

第二点，其中有一部分良性的结节，特别是和感染有关的，过了几个月或者几年慢慢消失的也是大有人在。

最后一点，直径在5毫米以下的肺结节，绝大多数没有转移能力，就算是肺癌，观察半年、一年，也没有什么可怕的。建议5毫米以下的结节在社区医院管理就可以了。

一旦结节在5毫米以上，接近7、8毫米的时候要重视。这个阶段如果是肺癌，有可能有了转移能力，最后就会对病人的威胁大。再观察下去有转移风险，可能就得给他干预了，手术治疗。如果能做到这样， 95%以上的病人可以得到一个正确的治疗，也不会出现过度治疗。

医生怎么样根据不同类型的结节进行处理呢？主要就是根据大小。此外，肺结节还有其他的分类方法，包括密度，我们有的叫实性的、亚实性的，亚实性的还有纯毛玻璃样的和混杂性的，和实性的混在一起的。

专家简介：

白春学，上海医学会肺科学会主任委员，中国肺癌防治联盟主席，中华医学会呼吸分会副主委，中国医学协会呼吸分会副会长，亚太呼吸学会科研委员会主席，亚太肺结节诊治指南修改委员会主席。 复旦大学教授，博士生和博士后导师，上海市领军人才和上海市医学领军人才，上海市呼吸病研究所所长，复旦大学呼吸病研究所所长。美国胸科医师学院国负责人，美国胸科学会科研促进委员会委员。

擅长： 肺癌早筛，肺血管病、慢性气道疾病等呼吸病诊治。

(责编：王晓华、权娟)


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