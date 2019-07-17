三伏贴认识误区 你有吗？

三伏贴是一种简单、方便、价廉、效优的冬病夏治疗法，但要理性看待三伏贴，认清误区，才能达到预期效果。

误区一：三伏贴包治百病

正解：这种说法是错误的。三伏贴确实有增强免疫力、调节体内环境的功效，但任何一种疗法都有局限性，并不能包治百病。三伏贴作为中医内病外治的一种方法，对于虚寒性疾病、哮喘、体虚易感、过敏性鼻炎等疾病疗效肯定。但对于比较严重的“冬病”，在贴敷的同时，配合中药、针灸、拔罐、按摩等中医综合疗法，可以巩固和加强疗效。对于长期服药的患者，贴敷期间不能随便停药。

误区二：三伏贴人人能贴

正解：三伏贴并非人人适用。三伏贴是根据中医“天人相应”“春夏养阳”的原理，最适合虚寒体质的人群，对于湿热体质、阴虚内热者都不适合。因为三伏贴用的是热性药，上述体质的人贴敷等于“火上浇油”;有过敏性湿疹、荨麻疹等皮肤问题的人也不适合贴，因为药物对皮肤有一定刺激;慢性病急性发作期，比如高血压控制不稳定或者感冒发烧时，也不能贴。因此，建议首次贴敷前，最好到医院辨明体质。

误区三：网上购买，自己贴敷

正解：网上购买，自己贴敷不可取，辨证施治是关键。随着网络的普及，一些患者为图方便和省事，在网上或药店购买三伏贴在家贴敷。殊不知，辨证施治对三伏贴疗效有很大影响。因为三伏贴的药物是医生根据患者身体体质状况调配的，且不同疾病贴敷的穴位也不同，仅凭生活常识和网上查询的“理论知识”不但难以保证效果，而且还可能出现不良反应。此外，精准取穴也很关键，虽然网上有经络穴位图，但患者照着图贴，位置难免有出入，会影响疗效。

误区四：“冬病”仅靠“夏治”即可

正解：冬病夏治并不能代替日常治疗、保健。很多人认为，冬天易发作或加重的疾病，只有在夏天治疗才能除根，其他时间治疗都无济于事。其实，这是个很大的误区。有病不及时治，非要忍到三伏天，只会延误病情，适得其反。冬病夏治确实有效，但不少病情严重的“冬病”，还是需要及时治疗，不是非等到“夏治”才能去根。盲目认为冬病非要夏治，只会得不偿失。

另外，冬病夏治并不能代替日常治疗，尤其是慢性病的预防比治疗更重要，要治养结合，才能达到最佳效果。比如少吃寒凉饮食，生活规律，睡眠充足，情绪乐观，适度锻炼等。

误区五：贴的穴位越多越好

正解：这种说法是错误的。中医讲究治病求本，针对病因贴敷才是根本。贴三伏贴的人群，不乏多种疾病的患者，同时有气管炎、鼻炎、关节炎、腰疼等多种疾病。这类患者往往要求在相应部位都贴上药贴，有的甚至认为，贴的穴位越多越好。其实，中医讲究“治病求本”，也就是说，从错综复杂的临床表现中探求疾病的根本原因。很多“冬病”归根结底是阳虚，所以补益阳气是根本，只要能把握住补益阳气的主要穴位，就是抓到了病根。况且，国家对于三伏贴也是有相关标准的，通常每人每次贴敷6贴~8贴。

误区六：贴敷时间越长越好

正解：不少人认为，三伏贴贴敷时间越长，药物吸收越充分，效果越好，其实这是不对的。三伏贴并非贴的时间越长越好，贴得太久皮肤容易起疱、溃烂。具体的贴敷时间应该根据医嘱来进行，一般成人每次贴敷时间为2小时~4小时，小儿贴敷时间为0.5小时~2小时，且要以患者能够耐受为度。如感觉贴药处有瘙痒、灼热等明显不适感，可自行取下。

误区七：贴敷后注意事项不重要

正解：贴敷后注意事项很重要，禁忌可能影响贴敷效果。贴三伏贴后，医生会叮嘱患者一些注意事项。但有些患者却当耳旁风，根本不注意。若要保证药物的作用得到最大发挥，就需严格遵守禁忌。

贴敷期间的注意事项包括：贴敷完6小时后，再用温水洗澡;治疗当天可局部用清水冲洗，不宜用肥皂、沐浴液等;贴敷当日不宜游泳，不宜直吹风扇和空调;饮食以清淡为宜，忌烟、酒、生冷之品，忌食鱼虾等海产品及辛辣、羊肉等热性食物;对于起疱明显处，不要搔抓，建议到医院处理。