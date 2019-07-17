中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚

中医认为，自然界中气候潮湿、吃多大鱼大肉等都是湿气的来源。很多人认为“胖人多痰湿”，因为胖人多脾虚，脾运化无力，导致痰湿内蕴，体重上升。其实不论胖瘦，只要具有以下症状，都是湿气重的表现：晨起时犯困、头身沉重、长期便溏、大便不成形且难冲下、舌苔腻等。湿邪过重易伤阳气，可以通过饮食起居调节。

推荐一款祛湿气的药茶：取荷叶、藿香叶、佩兰叶各10克，洗净、切碎，用滚开水冲泡或稍煮代茶饮即可。方中，荷叶味苦辛、微涩，清香升散，具有消暑利湿、健脾升阳、散瘀止血的功效。因其具有祛湿及健脾的作用，医家自古就把它奉为瘦身的良药，明代就有医书记载“荷叶减肥，令人瘦劣”。藿香叶为辛温芳香之品，富含铁、钙和维生素A，具有化湿健脾、理气和胃、止呕止泻、解头痛头晕、明目、发汗解表的作用。佩兰叶也是芳香之品，功效与藿香叶相似，可芳香化湿、醒脾开胃、发表解暑。三药合用，发挥和中化湿、升清降浊的作用，适于湿气重者饮用。但荷叶性寒，脾胃虚寒者及月经期女性最好不要服用。

生活中，湿气重者饮食宜清淡，少吃生冷食物，少饮酒，多吃一些健脾利湿的食物，如山药、苋菜、薏仁、扁豆、冬瓜、绿豆、赤小豆、西瓜翠衣等；保持衣物干爽，避免淋雨和涉水，淋雨后要及时换上干衣服；避免潮湿环境，保持室内通风，夏天不要贪凉睡地板；每天坚持适量运动，出汗有助于湿气的排出。