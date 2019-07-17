让健康中国建设跑出“加速度”

日前印发的《国务院关于实施健康中国行动的意见》，明确提出了贯彻健康中国战略的总体要求，部署了提高全民健康水平的具体举措，为全方位全周期保障人民健康提供了根本遵循。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。从召开全国卫生与健康大会，到发布《“健康中国2030”规划纲要》；从改善医疗卫生服务的“小处方”，到深化医药卫生体制改革的“大处方”……政策的陆续出台以及举措的相继落地，使得人民群众幸福感普遍提升，获得感实实在在。

推进健康中国建设，必须坚持中国特色卫生与健康发展道路。要坚持正确的卫生与健康工作方针，坚定不移贯彻预防为主的举措，防治结合、联防联控、群防群控，重视重大疾病防控，优化防治策略，努力为人民群众提供公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进的全生命周期服务。

推进健康中国建设，必须坚定不移深化医药卫生体制改革。当前，医改已进入深水区，到了啃硬骨头的攻坚期。要加快把党的十八届三中全会确定的医药卫生体制改革任务落到实处，将其纳入全面深化改革中同部署、同要求、同考核，在基本医疗卫生制度建设上取得突破。

没有全民健康，就没有全面小康；建设健康中国，是党对人民的郑重承诺。我们要将人民健康放在优先发展的战略地位，服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心，努力让健康中国建设跑出“加速度”，确保到2022年健康促进政策体系基本建立，到2030年全民健康素养水平大幅提升，使人均健康预期寿命得到较大提高，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列，健康公平基本实现。