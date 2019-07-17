支架植入后要注意遵医嘱长期用药、定期复查

植入支架是治疗冠心病最常用的治疗方式，那么在支架植入后，要注意哪些问题呢？北京友谊医院心血管中心副主任兼心内科副主任黄榕翀指出，第一，支架在植入后斑块可能会重新阻塞血管腔，让血管变得狭窄，所以患者在支架植入治疗后要按时服药。第二，需当心支架内血栓情况的产生。支架作为一种体内异物，可能会引起血小板、白细胞的激活，患者要定期服用阿司匹林等防止血栓的药物。因此，药物治疗是冠心病治疗的根本手段，也是支架植入后必须坚持的长期方案。

在治疗的同时，患者还应该定期去医院进行复查，通过复查明确疾病进展情况。同时，冠心病患者需要长期服药，是药三分毒，药物主要通过肝脏和肾脏代谢，因此，对于肝功和肾功的长期监测也是十分有必要的，当发现异常时，医生可以将其扼杀在萌芽状态，让药物治疗更为安全有效。

在饮食和运动方面，一方面要进行适量适度的体育锻炼，另一方面要强调低脂低盐饮食。冠心病患者一周要保持150分钟足量、中等强度的活动，在饮食上除了低脂饮食外，还要保证足够的蛋白摄入，做到均衡饮食。从营养学的角度来讲，建议患者每天要吃25种以上的食物，吃饭要吃七分饱。正常人也应该这样做，坚持规律饮食，才能避免出现血糖高、血脂高、血压高等症状。