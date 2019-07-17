防治“青春痘”从良好生活习惯开始

适度清洁皮肤，作息规律，饮食营养等有利于预防“青春痘”

痤疮由于在青少年中发病较高，因此被称为“青春痘”，由于好发于面部等部位，影响美观，容易给患者造成一定的情绪心理影响。对于“青春痘”的防治，医生建议应从生活习惯入手，养成良好的饮食、起居习惯，合理护肤，避免或减少痤疮的发生。如果痤疮较为严重，则应及时就医寻求专业治疗。

□本报记者 梁蕾

“青春痘”各个年龄均可发生

“青春痘”即痤疮，这是一种毛囊皮脂腺单位的慢性炎症性皮肤病，各年龄段人群均可患病，但是在青少年人群中发病率较高，因此也被称为“青春痘”。对于痤疮的发病原因，石家庄市第三医院皮肤科张翠表示，遗传、雄激素诱导的皮脂大量分泌、毛囊皮脂腺导管角化、痤疮丙酸杆菌繁殖、免疫炎症反应等因素均与痤疮的发生有关。还有部分患者的发病还受内分泌、情绪及饮食等因素影响。

“青春痘”不可不治

痤疮好发于皮脂腺分泌较多的部位，例如面颊、额部，其次是胸部、背部及肩部，且多为对称性分布，常伴有毛孔粗大和皮脂溢出。痤疮的临床表现不一，有的仅表现为毛囊口处的粉刺，有的则可见到炎症性丘疹、脓疱、结节、囊肿，严重者还易形成疤痕、面部黑色素沉积等，甚至终身存在，影响容貌。痤疮不仅影响人的美观，对人的情绪和心理健康也可以产生很大的影响，因此，对于小小的“青春痘”，千万不可忽视，应及时进行规范治疗、合理护理，从而避免它发展成为影响身心健康的疾病。

合理生活习惯防治“青春痘”

日常生活中，正确的饮食及护理对于痤疮的预防和治疗是很重要的。

饮食：尽量减少摄入甜食、油腻或油炸食品、辛辣刺激性食物等；建议在营养均衡的基础上适当多吃一些富含维生素的新鲜蔬菜水果。

起居：避免熬夜，保证休息；避免长期接触电脑、曝晒等；适当运动，避免久坐；保持大便通畅，治疗便秘。

护理：注意面部皮肤清洁、保湿和减少皮脂分泌，保持毛囊口通畅，选择合适的面部清洁及护理产品。但注意不要过度清洁，以免破坏皮肤的屏障功能。忌用手挤压、搔抓粉刺和炎性丘疹等皮损，否则容易留下瘢痕，影响容貌。

此外，如果痤疮长时间不消退的话，则建议患者及时就医寻求专业的治疗，让医生根据具体症状制定合适的治疗方案，千万不要自行用药。还有需要注意的是，痤疮患者也要有意识地进行心理调节，保持心情舒畅、乐观，张弛有度，劳逸结合，学会缓解压力。