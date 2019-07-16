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国家孕婴网托育中心建设工作研讨会在京召开

2019年07月16日16:29 来源：人民网-人民健康网

7月16日，国家孕婴网在京召开“国家孕婴网托育中心建设工作研讨会”。本次研讨会以“贯彻落实文件精神，探讨如何做好托育服务工作”为主题，以探讨《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》落地以及相关配套服务措施为主要内容。相关部门和行业相关机构、专家学者共100余人参加会议。

国家卫生健康委人口文化发展中心副主任崔艳丽表示，国家孕婴网从2017年开始进行婴幼儿照护服务的研究和落地工作，专门设立托幼早教专业委员会并开展基础调研和托育中心建设实施方案的制定。国家孕婴网托育中心建设工作是在国家相关标准和规范的引领下，积极探索和协助推动婴幼儿照护服务工作的健康发展。

据国家孕婴网负责人介绍，托育中心项目将依托专家委员会资源为托育中心提供涉及婴幼儿保健、食品安全、照护服务等指导和帮助，定期指导托育中心为婴幼儿家庭开展新生儿科普知识讲座，包括：母乳喂养、孕婴食品安全、预防接种、新生儿常见病预防及早教等服务。国家孕婴网专家和致力于托育服务的企业相关负责人分别就托育中心发展规划、SaaS系统规划建设、卫生健康需求、建筑设计、运营模式以及服务保障等方面进行了深入交流与探讨。

会上，国家孕婴网主任赵明武与北京师范大学资产经营有限公司王均签订战略合作协议。同时，国家孕婴网赵明武也表示将逐步加大国家孕婴网资源整合力度，在相关单位的支持指导下，加强与托幼早教服务机构合作，运用互联网大数据等现代信息化科技手段对国家孕婴网托育中心的服务过程加强监管，引导合作托育机构以大数据科学化管理为中心，以规范化建设为基础，为婴幼儿家庭提供优质的托育服务，共同为创建美好生活贡献一份力量。（马晓慧）

(责编：李轶群、杨迪)


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