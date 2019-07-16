薏米常被“草珠子”假冒 如何分辨

夏季常用的祛湿中药种类繁多，但是有一味中药出现的频率尤其高，因为它不但能祛湿，还能清热解毒，甚至还能美白祛斑。它，就是薏苡仁。

薏苡仁有祛湿解毒之效

薏苡仁别名有很多，有苡仁、苡米、薏米、药玉米、水玉米、关米仁、祁薏米等。薏苡仁，味甘、淡，凉，入脾、胃、肺经，生用能利水渗湿、清热排脓解毒、除痹，炒制用能健脾养胃。

由于薏苡仁含有丰富的蛋白质、碳水化合物、淀粉、薏苡素和薏苡脂等，所以它还有着“世界禾本科植物之王”的美称。

市场上常被“草珠子”假冒

广州市中医医院副主任中药师王小英在此提醒，薏苡仁也是有“冒牌货”的，市场上有商家会把“草珠子”这个药材混成薏苡仁来卖，它虽然与薏苡仁有类似的功效，但药用价值要低于薏苡仁。

两者表面均乳白色，背面圆凸，腹面均有一条宽而深的纵沟。质坚实，断面白色，气均微，味微甜。好的薏米颜色乳白而且略带青色，而草珠子颜色是乳白中略带透明。如果两者颜色都是粉白的则是用硫黄熏过的，均不宜食用。

【草珠子】个头大，略透明，光滑，偶有残存的红棕色种皮，两端平截，一端有棕黑色点状种脐，半透明角质样。

【薏苡仁】个头小，略光滑，偶有残存的黄褐色种皮，一端钝圆，另一端较宽而且微凹，有淡棕色点状种脐，粉性。薏苡仁淀粉含量高于草珠子，煮熟后口感有黏度，吃到嘴里会有点粘牙，而草珠子没有。

使用注意

1、长期服用薏苡仁，有伤津耗液、耗损人体正气之弊，故阴虚、血虚、津液不足者，禁大量内服或单味药久服，脾虚无湿者忌用。

2、薏苡仁能兴奋子宫，大量久服易损伤胎气，故孕妇和先兆流产者忌大量或单味药服用。

3、滑精及小便多者不宜用。