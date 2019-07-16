一碗绿豆汤 解毒消暑重在“皮”

解暑不得不提绿豆汤。广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科副主任中医师郑艳华称，绿豆解毒消暑的功效主要在皮，并不需要特意去除。

煮食绿豆汤小贴士

1.对于绿豆汤的口感，其熬制的关键问题在于时间和水量。先煮沸水（绿豆与水的比例可以稍微大于1/10），然后放入绿豆，继续小火煮8-10分钟后倒出绿豆汤。此时，汤的颜色为碧绿色，溶出的物质主要是豆皮中的活性成分，清热作用比较强。当然将绿豆水盛出来后，还可以再往锅里加点水，煮30分钟左右就可以变成绿豆沙或加大米煮成绿豆粥。

要提醒的是，如果素来脾胃虚寒，容易腹泻、痛经的人，最好少喝这样的绿豆水。

2.如果没那么多时间煮绿豆沙，可以先将绿豆洗净，加水没过绿豆，放入冰箱冷冻层，4个小时后，把“冰冻绿豆”直接放锅里加热水煮，很快就开花了。或者用平底锅先炒干豆子水分，感觉有点皱皮了，马上倒入凉水里煮，一会就开花了。

3.要想绿豆汤不变红，可以以纯净水和矿泉水煮汤，熬汤时最好盖紧锅盖，尽量减少绿豆与氧气的接触面积。如果用自来水来熬绿豆汤，可以在水中加入几滴柠檬汁，但注意不能加太多，否则汤会变酸，影响口感。

4.煮时不加碱，不加蜂蜜，不用铁锅煮。

可甜可咸的绿豆汤

绿豆薏米汤

原料：绿豆50克、薏仁50克、冰糖适量。

做法：1.薏仁及绿豆洗净后，用清水浸泡；2.先煮薏米，用大火煮沸后，改用小火煮半小时，再放入绿豆煮至熟烂；3.加入少量冰糖调味即可。

绿豆排骨汤

原料：排骨250克、绿豆50克、姜10克、陈皮5克

做法：1.将排骨斩件汆水，姜切片，绿豆洗净待用；2.锅中放入清水、排骨、姜片、绿豆、陈皮，大火烧开转中火煲45分钟调味即成。