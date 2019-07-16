午睡的孩子快乐，成绩也好

美国宾夕法尼亚大学和加州大学的联合研究团队发现，午休时打个盹对于提升青少年精力水平、缓解不良情绪和改善在校表现大有益处。

研究人员选取了2928名年龄在10~12岁之间的小学生，对孩子们每日的午睡持续时间和频率进行监控。参试学生升入六年级后，研究人员收集他们的幸福感、勇气等心理数据及体重指数、血糖水平等生理数据，并要求主管教师提供每个学生的在校行为表现和学习成绩等信息。在排除了性别、年级、学校位置、父母的受教育程度和夜间睡眠时间等因素后，分析结果显示，午睡使孩子情绪佳、勇气足、自控力强。此外，他们的行为问题较少，学业成绩有所提高。具体来说，每周午睡3~4次的孩子在六年级时的学习成绩提高了7.6%，对于采用百分制的学校来说，这一幅度足以令孩子和家长欢欣鼓舞。研究结论发表在《睡眠杂志》上。

研究人员表示，很多精力旺盛的中小学生没有午睡的习惯，可是由于课业压力等导致的睡眠不足和白天嗜睡现象却在受访学生群体中非常普遍，上课期间嗜睡几乎影响了20%的青少年。午睡这种成本低廉、简单易行的措施可以显著提高孩子各方面的表现成绩，可谓一举多得。（萧忠彦）