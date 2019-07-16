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吃菠菜增长肌肉力量

艾  易

2019年07月16日15:31 来源：人民网-生命时报

　　动画片《大力水手》是上世纪八九十年代孩子们的最爱，剧中“吃菠菜就力大无穷”的形象让人印象深刻，很多小观众看过它才愿意吃菠菜。几十年后的今天，德国科学家的一项新研究验证了“大力水手”的做法——菠菜确实可提高运动表现，增长力量。

　　德国柏林自由大学研究团队提取菠菜的主要成分蜕皮甾酮（一种天然存在于植物中的类固醇），并对专业运动员进行试验。参试者被分为两组，一组人连续10周，每日服用相当于250克~4000克的菠菜提取物蜕皮甾酮，另一组人服用安慰剂。结果发现，服用菠菜提取物的运动员在力量训练中表现得比对照组运动员强壮3倍。

　　研究人员表示，蜕皮甾酮包含在各类蔬菜中，但菠菜中含量最高。它对人类和动物的肌肉细胞都有增强作用，甚至比合成代谢类固醇效果更好。菠菜中含有丰富的膳食纤维和维生素，对人体健康十分有利。不过，研究人员表示，要想靠吃菠菜提升肌肉，需每天食用1~16千克，并坚持数周。▲ （艾 易）

(责编：李轶群、杨迪)


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