“菠菜是补铁高手”的说法广为流传，鲜为人知的是，这其实是个误传，来自一次错误的计算。

1870年，一位德国化学家发表了一篇论文，称菠菜中的含铁量很高，足以与红肉媲美，论文一出便成为共识性结论流传于世。在此背景下，上世纪20年代末，美国漫画家创造了“大力水手”这个广为人知的卡通形象，漫画中的大力水手每逢困境，都会吃一罐菠菜，然后瞬间变得力大无穷，将困难逐个击破。大力水手一出，美国的菠菜销售额猛增33%，菠菜“补铁强身”的形象也深入人心。但是到了30年代末，菠菜的铁含量被复查，科学家们才发现，原来菠菜中含铁量并不高，那位德国化学家把小数点放错了位置，把结论夸大了十倍之多。虽然学界及时更正了数据，但是菠菜是“补铁高手”的消息还是广泛流传。

事实上，铁更多地存在于肉类食材中，数据显示，每100克新鲜菠菜中含铁2.9毫克，而每100克鸡肝含铁量高达9毫克。并且，菠菜中的铁吸收利用率并不高。膳食铁有两种形态——血红素铁与非血红素铁，前者存在于动物性食物，有效吸收率为15%~35%；非血红素铁主要存在于植物性食物中，有效吸收率仅2%~3%。除此之外，菠菜中还存在草酸等抗营养因子，会进一步降低铁的吸收率。

虽然不是补铁的好选择，但菠菜作为深色绿叶蔬菜，营养价值还是很高的，大家应该常吃，能为健康带来多种好处。菠菜中含有丰富的膳食纤维，可以促进肠道蠕动、预防和改善便秘；能滋养肠道深处的有益肠道菌群，有助维持肠道内环境稳态、结构与功能的完整性；能降低淀粉和脂肪的消化吸收率，在保持健康体重、维持血糖稳定与保护心血管健康方面功不可没。另外，菠菜中还含有丰富维生素和矿物质，包括钾、镁、β胡萝卜素、叶酸、维生素C等。除了传统的营养素，菠菜中还富含一些功能性的植物化合物，包括类胡萝卜素、皂苷等，这些化合物已经被证实有促健康的效应或潜力。▲