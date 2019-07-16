骨质疏松也要保持运动

复旦大学医学科普研究所所长、复旦大学附属中山医院骨科主任 董 健 □副主任医师 林 红

随着老龄化速度加快，骨质疏松症已经成为困扰老年人健康的一大绊脚石。

2018年，国家卫生健康委员会发布了中国骨质疏松症流行病学调查结果：50岁以上人群骨质疏松症患病率为19.2%，中老年女性骨质疏松问题尤为严重。该病给患者身体健康及社会带来巨大负担。

骨质疏松症，顾名思义就是我们的骨头变得疏松了，骨头为何会变“松”？骨结构是动态变化的，由负责吸收骨基质的破骨细胞和合成骨基质的成骨细胞共同参与调节。如果将骨骼比喻成一个小区，成骨细胞就像建筑工，帮助骨骼建造新楼；破骨细胞仿佛是一个爆破手，专门负责炸毁和清理旧楼房。正常情况下，爆破手和建筑工的工作处于平衡状态，骨骼这个小区内的楼房不会有太多改变。但随着年龄增长，体内各种调节物质的分泌及作用失调，会打破成骨细胞和破骨细胞之间的平衡，最终导致破骨细胞活性大于成骨细胞。也就是炸毁的旧楼房远大于新建的楼房，所以小区里的楼房越来越少，导致骨质疏松症发生。

绝经后的女性及60岁以上中老年人是骨质疏松症的高发人群，随着生活方式的转变，该病呈年轻化趋势。所以，尽早有针对性地预防很必要。疼痛是原发性骨质疏松症最常见、最主要的症状，往往在负荷增加时加重。疼痛以腰背痛多见，全身骨骼疼痛也很常见，身高变矮、驼背也是重要体征。若发现有以上症状，应及时就医，排查有无骨质疏松症，并进行治疗。

与骨质疏松症斗争不能一蹴而就，需要终身努力，从培养良好的生活方式入手。

均衡膳食。日常应保证营养均衡，可多吃些富含钙、低盐和适量蛋白质的食物，比如牛奶、乳制品、豆类和豆制品、鱼类和海产品，以及水果和绿叶蔬菜。

常运动。不少人认为，得了骨质疏松症骨头就脆了，得多静养。其实，骨质疏松症患者也应适量运动，有助骨骼健康，正所谓“用进废退”，适合的运动有游泳、太极拳、慢跑、散步等。运动要适度、适量、循序渐进，不可盲目过度，增加身体负担。

戒烟限酒。避免嗜烟、酗酒，慎用影响骨代谢的药物等。

避免跌倒。家属可带老人到医院检查，是否患有增加跌倒风险的疾病；帮老人检查房间，看是否有可能绊倒老人的障碍物。

定期检查。高发人群建议每年进行1次骨密度检查，若出现骨量快速下降，应及早采取防治措施。