西医未经考核不能开中药了？医生：长远来看是好事

7月1日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合发布了《关于第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》。《通知》对中成药的合理使用作出了限定，明确西医必须经过学习、通过考核，才能处方中成药！

西医开中成药存在风险

在今年5月底北京市中医管理局发起的“改善服务、提升质量、控制费用”三联动行动中，就已加入了严格控制中药饮片大处方，以及强化单方中成药数量限制等内容。

《关于第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》可以说是要求更严格了。这项规定执行后，意味着很多此前未经过中医药系统培训的西医，将暂时不能开中成药。

据国家卫健委6月22日发布的《我国卫生健康事业发展统计公报》，截至2018年末，全国执业(助理)医师共360.7万人。其中，中医类别执业(助理)医师57.5万人，仅占整个群体的15.9%。

从目前这个数据来看，未来能开中成药的医生数量将大大减少。

从表面上看，好像会对中成药的使用带来不便，但是受访的大部分专家都认为，这个规定不仅有利于中成药的合理使用，对患者来说，也是好事。

“若西医未经过系统的中医药学习就开中成药，是存在一定风险的。”北京中医医院呼吸科主任医师周继朴介绍，因为绝大多数西医不了解中药的四气五味和禁忌。寒热不分、虚实不辨的情况发生率较高，会给患者造成较大的副作用。

“缺少中医基础的医师会错误的用药，导致病情加重，”周继朴称，比如对于常见的感冒，一些医生不分风寒风热，全部应用清热解毒类中成药，不仅对风寒型感冒无效，还可导致表邪内陷于里，造成多种并发症。

很多西医医生在开具中成药时，主要是按照说明书上的疗效开的，而中医的诊疗实际上是需要根据从患者的整体情况出发，并考虑到个体差异来进行辨证施治。从中医辨证施治的思想出发，同一疾病(如慢性前列腺炎)的不同类型、不同时期，其辨证的结果是不尽相同，相应的治疗方案也不完全一样。中华医学会男科学分会主任委员、中山大学附属第一医院男科主任邓春华教授告诉记者，出现这种情况与处方医生的中医药知识与素养有关。

邓春华教授补充，传统中医药与现代医学(西医)的理论体系以及诊疗观念存在较大差异，西医关注器官或系统局部、注重机制，更强调对抗疾病的理念(如抗菌、抗病毒、抗肿瘤……)；中医则从整体宏观出发，强调辨证施治，更注重调和、平衡和辨证，从调节总的机体“阴阳平衡”达到“制衡”疾病的目的。

培训让患者用药更放心

那么这个规定的实施会对患者开药造成不便吗?

61岁的张先生就对健康时报记者表达了这样的困惑，他有高血压、高脂血症和糖尿病，在他日常服用的药物中，有一种中成药复方丹参滴片。

此前这个药的处方都是由离家不远的一家综合医院心内科的大夫为他开具，规定执行后，难道以后他只能去中医院去开具这个药了吗?

武汉协和医院中医科副主任陈瑞介绍，虽然目前全国核心处方中医师有限，可能短期内患者需要到能开具中成药处方的医生处开药，但通知要求，对于非中医类别的医师，经过不少于1年系统学习中医药专业知识并考核合格后，遵照中医临床基本的辨证施治原则，可以开具中成药处方。所以，很多西医医师也会随着逐步通过考核，获得开具资质的。

此外，邓春华说，不少西医医生应在中医整体观念、辨证施治的基本概念理解不透彻或缺少有效的“辨证”方法，仅凭“说明书”生搬硬套处方中成药，自然难于发挥中药长处。因此，“非中医医生需要通过相关培训，系统学习相关的中医理论后，方可为患者更合理的开处中成药” 有其必要性和合理性。

不过，北京一家三甲医院肠胃科主任也对健康时报记者坦言了自己的担心，西医大夫数量远远高于中医大夫，若西医必须经过学习、通过考核，才能处方中成药，那很多医生都不能开中成药了，对中药生产也有一定影响。而且他认为，西医不一定都要会中成药，平时临床上使用的中成药，用的都是作用和机制很明确的药品。

周继朴则表示，国家发布中成药处方资格管理规定，其实在很大程度上可以扭转中成药滥用的局面，虽然在短期内会造成中药企业发展受限，但从长期看，是理清中医药健康发展的重要措施。