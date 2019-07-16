刚果（金）埃博拉疫情持续恶化

经刚果（金）卫生部7月14日确认，该国东部城市戈马出现首例埃博拉病例。戈马市人口密集，且位于刚果（金）与卢旺达交界处，外界担忧此次报告的疫情会向周边国家扩散。去年8月开始，刚果（金）暴发新一轮埃博拉疫情，最新数据显示，此次疫情确诊和疑似病例已接近2500例，已造成1600多人死亡。今年7月以来，该国埃博拉新增病例接近百例。

由于疫情出现新的变化，世界卫生组织和联合国15日于瑞士日内瓦联合召开了高级别会议。会议认为，虽然疫情已传播至刚果（金）邻国乌干达，但世卫组织认为这仍属国家和地区范围的卫生挑战。委员会在讨论后认为，虽然埃博拉疫情在刚果（金）和相关地区已成为紧急卫生事件，但仍未满足构成“国际关注的突发公共卫生事件”的条件。埃博拉病毒经由直接接触已感染患者或动物的血液、体液、分泌物和排泄物等传播，死亡率达50%至90%。

疫区安全局势动荡成为防控疫情的一大障碍。当地的安全局势近期十分不稳定，而且越来越复杂。疫区活跃着数十支武装团体，多次袭击世卫组织与合作机构所支持的治疗中心。有数据显示，今年已发生174起针对医护设施及人员的袭击。世卫组织发言人贾萨瑞维奇说，当地不稳定的安全局势已成为影响疫情应对的主要障碍：“世卫组织如果无法在第一时间展开行动，埃博拉病毒的传播就不能得到有效遏制。”最近，疫情重灾区之一的伊图里省族裔间暴力冲突持续加剧，自6月10日至今已经造成至少160人丧生，成千上万人流离失所。世界粮食计划署目前正在为伊图里省的11.6万名流离失所者提供援助，并表示通过向感染病毒的百姓及接触者提供食品援助，可以减少人口流动，帮助控制病毒传播。

部分社区对疫情应对相关医疗措施接受度不高也成为一大挑战。国际救援委员会主席兼首席执行官戴维·米利班德认为，在发生武装冲突的地区遏制疫情，面临的情况十分复杂、危险，具有很大的挑战性。统计显示，现在刚果（金）埃博拉死亡病例中，68%发生在社区而不是医疗中心，这表明感染病毒的人还不信任医疗专业人员来治疗他们，建立起医患间的信任是当务之急。

世界卫生组织总干事谭德塞此前专程访问了刚果（金）。他表示，刚果（金）各党派需开展政治合作，发挥领导作用，使民众社区认识到埃博拉疫情的威胁，并积极采取措施结束疫情。谭德塞同时表示，世卫组织应对此轮疫情面临严重的资金缺口，需要立即填补这一重大资金缺口，以保障接下来的应对措施。

（本报约翰内斯堡7月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 17 版）