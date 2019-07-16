南海里水人消暑解渴就靠呷醋

炎炎夏日，吃什么都无胃口，对于饕客来说长夏难熬！别急，在南海里水，广州日报记者找到了一种传统食品，不但可以在盛夏让您大快朵颐，还可以消暑解渴，祛湿除困，经常食用还有美容的功效，说的就是——香米醋。

“香米醋在里水已经有上百年历史，听老人家说，以前夏天割禾的时候，大家都会靠喝醋来消暑。有不少上了年纪旅居海外的里水乡亲，回来里水就一定要找香米醋吃，觉得那才是家乡的味道。”梦里水乡醋意坊的负责人阿雪告诉广州日报记者，里水的香米醋是靠纯天然生晒，需要历经20多道工序、100天自然发酵才可食用，不加任何添加剂。

里水香米醋最传统的吃法就是“醋米鸡”。用传统的大瓦锅，酿好的香米醋搭配走地鸡、猪手、排骨、黄豆、花生、番薯、梅菜、木耳、鸡脚9样食材，将米醋熬至浓绵后再按照不同食材所需的烹饪时间分别下锅，细火熬足一个小时。揭开锅盖，一股浓浓的醋香就扑面而来，喝上一口汤汁，酸甜可口，木耳爽口，猪手Q弹、鸡肉鲜甜、番薯粉嫩……一锅醋米鸡能让你体验10种丰富口感。醋可以把蛋白质分解成人体容易吸收的氨基酸，夏天可消暑解渴，祛湿除困，还可以提高唾液和胃液的分泌，促进消化吸收，这样即使在炎热的夏天也有胃口大快朵颐。

另外，香米醋可以平衡人体酸碱，就像吃下一锅“酵素”，美容又养颜，忍不住就多吃了几碗。

除了传统的“醋米鸡”，香米醋还有不少创意菜式。例如“呷醋鹅”，就是用香米醋烹调出来的酱汁碌鹅，一口咬下去鹅肉的肉汁四溢，酸酸甜甜的一点也不油腻。