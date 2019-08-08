夏季消暑 来一杯冬瓜茶

立秋了，可暑热仍不减。小时候，家门口有颗梧桐树，每到立秋，奶奶便会拉着我的手，指着那棵树说：“梧桐一叶落，天下尽知秋”。然后开始讲起有关立秋的故事。

古时相传，梧桐为树中之王，能知时知令。有“梧桐百鸟不敢栖，止避凤凰也”的说法，作为百鸟之王的凤凰身怀宇宙，非梧桐不栖。因此，在皇宫中是一定要栽梧桐的。立秋之时，太史官早早地来到宫门外，用竹棍象征性敲落几片叶子，随即高声呼喊，“秋到了，秋到了”，听起来十分有趣。

故事讲完，奶奶笑着起身说：“我去做你最爱喝的冬瓜茶吧。”我站在奶奶身后，看着她，从容、优雅，一步步有条不紊，一个冬瓜，不消半小时，就做成一壶冬瓜茶，宛如魔法一般。那茶，飘逸着香气，亦有奶奶的爱。

直到现在，我始终无法忘记那种味道。我常常寻着儿时的记忆，做一杯冬瓜茶给自己。

冬瓜茶是一款夏季消暑的凉茶，和甘蔗汁、青草茶并称为“台湾三大早古饮料”。而制作方法也很简单。

原料：冬瓜、红糖（冬瓜与红糖的比例约为3：1）。我用了大约3斤冬瓜和1斤红糖。

做法：1.冬瓜洗净，切成小块（不要去皮也不要去籽），放入大一点容器中待用。2.将红糖撒在冬瓜上，冰糖少许，拌匀。3.放入冰箱冷藏一晚，或室温放置2~3小时，让冬瓜中的水分充分浸出。4.连瓜带汤全部转移到锅中，大火烧开后转小火慢慢熬，记得盖上锅盖。5.熬至大约1~2小时后，可见汤汁变浓稠，冬瓜已被煮得透明，就可关火了。6.将锅中的渣滓用纱布或滤网过滤，固体弃之不用，只留下浓稠的糖浆。7.将糖浆灌入干净容器中放入冰箱保存，保质期约1~2周。8.喝时，据自己喜好的甜度取适量冬瓜茶糖浆溶于水中，冰镇后饮用，畅享整个夏日的清爽。

那天突然下起了雨，我伴着雨声，将冬瓜茶兑上冰水，插入吸管，一口气吸到瓶底，发出呲溜溜的响声。这是童年暑假时趴在窗边，等待雨停时的味道，也是奶奶甜蜜温柔的味道。