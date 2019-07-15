《子宫颈癌等人乳头瘤病毒相关疾病免疫预防专家共识》在京发布

人民网北京7月15日电 7月13日，《子宫颈癌等人乳头瘤病毒相关疾病免疫预防专家共识》（以下简称《HPV专家共识》）在京发布。中华预防医学会疫苗与免疫分会主任委员、《HPV专家共识》编写专家王华庆认为，这份共识将为我国临床医生、疾病防控与免疫规划人员提供权威理论和实践指导。

《HPV专家共识》中指出，中国的HPV感染流行病学特点与全球不同，除广泛流行的HPV16和18型外，HPV52和58型在我国宫颈癌患者中的占比显著高于全球水平。此外，一项中国多中心、基于人群的研究显示，中国女性HPV感染率按年龄呈双峰分布，第一个高峰在17-24岁，第二个高峰在40-44岁。

王华庆表示，据国际癌症研究署（IARC）公布的结果显示，2018年中国新发宫颈癌病例数约11万例，每年约5万名女性因宫颈癌死亡。为响应世界卫生组织（WHO）发出的消除宫颈癌的全球呼吁，我们亟需一份客观、系统、前瞻且适用于本土的专家共识，从技术层面引导接种医生、疾控专业人员、临床医生，规范的、科学地参与子宫颈癌及HPV相关疾病的防控，尤其是开展HPV疫苗接种活动。这份共识将为我国临床医生、疾病防控与免疫规划人员提供权威理论和实践指导。

《HPV专家共识》编写专家、中国医学科学院肿瘤医院赵方辉表示，《HPV专家共识》由30多位国内知名的临床医学和疾病预防控制专家通过对上百篇文献、尤其是对中国数据进行研究后编写审核而成。编写历经一年时间，涵盖多门学科，并就WHO及其他国家和地区对HPV相关疾病防控建议进行了梳理，结合本地情况提出我国的防控策略和亟待研究的问题。

据了解，《HPV专家共识》发布会由中华预防医学会主办，默沙东公司支持。共识的发布被认为有助于一项从2018年启动的人乳头瘤病毒感染性疾病防控专业人员能力提升项目目标的达成。该项目为期三年，旨在通过培训专业讲师、强化基层教育、部署基层防控三个维度推动女性重大疾病防控工作。