热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

《子宫颈癌等人乳头瘤病毒相关疾病免疫预防专家共识》在京发布

2019年07月15日16:19 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月15日电 7月13日，《子宫颈癌等人乳头瘤病毒相关疾病免疫预防专家共识》（以下简称《HPV专家共识》）在京发布。中华预防医学会疫苗与免疫分会主任委员、《HPV专家共识》编写专家王华庆认为，这份共识将为我国临床医生、疾病防控与免疫规划人员提供权威理论和实践指导。

《HPV专家共识》中指出，中国的HPV感染流行病学特点与全球不同，除广泛流行的HPV16和18型外，HPV52和58型在我国宫颈癌患者中的占比显著高于全球水平。此外，一项中国多中心、基于人群的研究显示，中国女性HPV感染率按年龄呈双峰分布，第一个高峰在17-24岁，第二个高峰在40-44岁。

王华庆表示，据国际癌症研究署（IARC）公布的结果显示，2018年中国新发宫颈癌病例数约11万例，每年约5万名女性因宫颈癌死亡。为响应世界卫生组织（WHO）发出的消除宫颈癌的全球呼吁，我们亟需一份客观、系统、前瞻且适用于本土的专家共识，从技术层面引导接种医生、疾控专业人员、临床医生，规范的、科学地参与子宫颈癌及HPV相关疾病的防控，尤其是开展HPV疫苗接种活动。这份共识将为我国临床医生、疾病防控与免疫规划人员提供权威理论和实践指导。

《HPV专家共识》编写专家、中国医学科学院肿瘤医院赵方辉表示，《HPV专家共识》由30多位国内知名的临床医学和疾病预防控制专家通过对上百篇文献、尤其是对中国数据进行研究后编写审核而成。编写历经一年时间，涵盖多门学科，并就WHO及其他国家和地区对HPV相关疾病防控建议进行了梳理，结合本地情况提出我国的防控策略和亟待研究的问题。

据了解，《HPV专家共识》发布会由中华预防医学会主办，默沙东公司支持。共识的发布被认为有助于一项从2018年启动的人乳头瘤病毒感染性疾病防控专业人员能力提升项目目标的达成。该项目为期三年，旨在通过培训专业讲师、强化基层教育、部署基层防控三个维度推动女性重大疾病防控工作。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn