验光时散瞳，伤眼吗？

“孩子那么小，散瞳会不会伤害眼睛？”“上次刚散过瞳，这次为什么还要散瞳？”“孩子散了瞳之后为什么看东西更模糊了？”每次说要散瞳验光，好多家长都如临大敌，上述种种问题便会出现，这时候需要医生花很多时间去沟通。其实，真的不需要有那么多顾虑，下面为你揭开散瞳的真相。

什么是散瞳？

散瞳验光是俗称，医学专业上叫睫状肌麻痹验光，是在验光前滴入睫状肌麻痹眼药水，从而放松患儿眼调节，然后进行视网膜检影或电脑验光，以便客观地检测眼睛的屈光性质与程度。由于目前所有睫状肌麻痹药物都同时带来瞳孔散大，所以俗称散瞳验光。散瞳验光的目的并不在于“散大瞳孔”，而是通过药物使眼内睫状肌充分麻痹，消除睫状肌收缩引起的调节作用，从而使验光结果更客观、准确、可靠。

根据散瞳验光后恢复的时间，可分为快速散瞳和慢速散瞳。慢速散瞳使用的药物是阿托品，一般需要2至3周恢复，这种方法比较适合于年龄偏小的儿童和患有远视及弱视的孩子；快速散瞳使用的药物是复方托比卡胺，一般在一小时内点4至6次就可以将瞳孔散开，一般4至6小时后便可恢复，适用于14岁以上人群。

散瞳对眼睛有什么危害吗？

散瞳验光对眼睛没有危害，其作用是使眼睛的睫状肌麻痹、调节放松，获得准确的屈光状态。对于那些由于调节痉挛而产生的“假性近视”及某些调节过度产生的视疲劳或近视进展快的患者，睫状肌麻痹剂（散瞳药）还是很有效的治疗措施。在睫状肌麻痹调节放松的同时，也会出现瞳孔散大的副作用，从而引起畏光和视近模糊的现象。但当药效作用消失，瞳孔也就恢复如初。

孩子散瞳后该注意些什么？

1.散瞳期间由于视近模糊，家长要看护好小孩，避免碰伤。

2.散瞳期间由于调节麻痹，因此要尽量减少或避免近距离用眼，例如看书、看平板电脑和看手机等。

3.散瞳后由于瞳孔变大导致怕光，应避免强光刺激，户外活动时建议使用遮阳帽或佩戴太阳镜。

4.多数青少年尤其是近视青少年散瞳后需等待瞳孔调节恢复正常状态，再次验光确认度数，才能配眼镜，从而使眼镜佩戴舒适。

因此，散瞳验光其实是一种很安全的检查方式，一般不会对眼睛造成损伤，家长也不必对此畏惧。