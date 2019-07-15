“中国基层肿瘤中心建设培训项目”在长沙正式启动

中国长沙——2019年7月13日——中国癌症基金会在瓦里安医疗的支持下开展的“基层肿瘤中心建设培训项目”暨第一期院长培训班在湖南长沙正式启动。该项目旨在保基本、强基层，特别是提升县域医疗机构的肿瘤诊断治疗能力，从而更加稳步推进国家分级诊疗政策，实现“大病不出县”，惠及更多肿瘤患者。

原卫生部部长高强、湖南省政协副主席张健、中国癌症基金会理事长赵平、国家卫健委医政医管局副局长周长强、湖南省卫健委副主任龙开超、四川省卫健委副巡视员彭杰、瓦里安医疗全球副总裁兼大中华区总裁张晓、湖南省肿瘤医院院长刘湘国、党委书记周晓等领导出席了启动仪式。参加会议的有来自全国10余个省市自治区的肿瘤专家、县医院院长、医疗行政部门负责人及苏州大学、山东第一医科大学的领导，共计300人。

原国家卫生部部长高强首先祝贺该项目的胜利启动，充分肯定项目的开展与“保基本、强基层、建机制”的医改战略方针高度契合, 同时也强调在提升基层肿瘤中心能力建设时，一定要注意关口前移，把肿瘤的预防工作放到重要位置上，提高基层医院早诊早治的能力。高强希望各地在肿瘤专科建设中，要根据当地的实际情况，探索适合本地区实际情况的肿瘤防治新路径。

继2015年国务院办公厅发布的《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，2016年全国卫生与健康大会又提出5项基本医疗卫生制度，分级诊疗制度是其中的重要组成部分。建立和完善分级诊疗制度是全面深化医药卫生体制改革的核心战略，是推动健康中国建设的重要途径，是实现全民健康和生活小康的基本要求。2018年底国家卫生健康委员会又发布《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020年）的通知》，明确提出在全国县（县级市）开展新一阶段全面提升县级医院综合能力工作，提升肿瘤等重大疾病的诊断治疗能力。2019年国家癌症中心报告显示，2015年全国新发恶性肿瘤病例数约为392.9万例，其中，农村地区新发病例数约为157.7万例（占全国新发病例40.14％），农村地区恶性肿瘤死亡例数约为100.6万例（占全国死亡例数43.07％）。但作为肿瘤治疗的常规手段之一，放射治疗资源在中国极其匮乏且分布失衡，目前，全国县级医院仅拥有11.8%放疗资源。远远不能满足农村患者的需求。

国家卫生健康委员会医政医管局副局长周长强指出：“县医院作为县域内医疗卫生服务体系的核心，作为向县域居民提供基本医疗卫生服务的重要载体，加强自身综合能力建设，既是自身发展的根本需求，也是实现分级诊疗格局的根本措施，是缓解群众 ‘看病难、看病贵’问题的关键环节。”旨在为基层肿瘤患者提供规范化和标准化的医疗服务，中国癌症基金会积极募集资金，携手瓦里安医疗启动“基层肿瘤中心建设培训项目”，将通过多层次培训帮助县级医疗机构建立肿瘤中心，培训放射治疗医师、物理师和技术员，进一步提升各区域、各层次医疗机构的诊疗能力，满足基层肿瘤患者的医疗需求。

湖南省卫健委副主任龙开超介绍了湖南省县级医院肿瘤科1.0体系建设已经取得“救急、管慢、抓防”的效果，通过这次培训，希望进一步提高湖南省基层医院肿瘤防治能力，发挥省肿瘤医院在当地防控上的龙头带头作用，让基层医院面对肿瘤患者能够做到“看得出、留得住、看得好”，服务更多基层患者。

“中国基层肿瘤诊治能力目前十分薄弱，已经不能应对现在每年大量新增肿瘤患者的需求，因此，建立并完善基层肿瘤中心势在必行，这关乎到农村肿瘤患者的生命，也关乎到分级诊疗的落地实施，还会影响到‘80%大病患者不出县’的工作目标。”中国癌症基金会理事长赵平教授在讲话中说。同时，他还表示，“非常感谢瓦里安医疗对中国抗癌事业的大力支持，希望通过多方合作，进一步强化中国基层肿瘤中心建设，尤其是建立服务于农民的肿瘤规范化放疗专科。进一步提升中国基层医院肿瘤诊治的能力，缩小城乡诊治肿瘤水平的差距, 挽救更多乡村肿瘤患者的生命。”

目前，中国基层肿瘤中心建设项目在国家卫生健康委员会医政医管局支持下开展，该项目分为县医院院长培训、放疗专业人员培训和肿瘤多学科诊疗中心建设培训三个阶段，第一阶段将在三个城市开展三场培训，每场培训覆盖150位县级医院院长，首先让县医院院长了解在基层如何开展肿瘤的诊断与治疗，了解在县医院开展肿瘤诊疗的软硬件配置要求、相关医务人员的配备，明确县医院如何建立肿瘤中心，以及肿瘤中心如何管理和运行。第一阶段培训完成后，将根据国家和各省区卫生行政主管部门统筹安排和区域规划，并结合培训情况，选择100家医院进入第二阶段放疗专业培训。

中国癌症基金会组织了国内17位著名肿瘤专家和管理者编写培训教材，包括基层肿瘤中心的任务、结构与功能；介绍在基层如何开展肿瘤多学科综合诊疗、放射治疗等。人民卫生出版社也为项目捐赠了500本《肿瘤放射治疗学》教科书。苏州大学和山东第一医科大学承担了放疗医师和物理师、技师的线上培训课程，通过线上培训让全国的基层医生获得标准化的放射治疗知识。

中华医学会放射肿瘤学分会将给予放射治疗培训全程技术支持，为项目推荐并协调三级甲等医院放射治疗科作为临床培训基地，为基层医院放疗医生、物理师、技师提供临床进修式的培训。并将对放疗进修培训进行巡回指导、检验和质量评价。中华医学会放射肿瘤学分会主任委员王绿化介绍放射治疗学是一门“道器并重、理技皆精”的学科，放射治疗在技术的变革下可确保治疗的规范化、同质化，“希望通过对基层医院的系统性培训，培养更多本地专业人才，让他们迅速掌握先进技术，更好地为当地肿瘤患者开展专业的诊疗服务。”

作为首期院长培训班的承办单位，湖南省肿瘤医院院长刘湘国表示：“湖南省肿瘤医院是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的全省肿瘤防治研究中心。在省卫生健康委的大力支持下，我院与中国癌症基金会开展了多次合作。作为我省的肿瘤防治中心，我院有责任、有义务承担使命，提升全省乃至全国基层医院肿瘤规范化诊疗水平和能力。”

中国基层肿瘤中心建设项目由瓦里安医疗支持并捐助1000万元人民币，并为培训内容、培训讲师和培训场所提供必要支持。瓦里安全球副总裁兼大中华区总裁张晓博士表示，“能够支持中国癌症基金会开展基层肿瘤中心建设培训项目，我们深感责任重大，使命光荣。我们希望通过本次合作，充分发挥瓦里安在肿瘤放射治疗领域的核心优势，帮助更多的基层医院探索出一条以肿瘤放射治疗为特色的学科发展之路，让更多癌症患者‘大病不出县’，为健康中国贡献瓦里安智慧。”

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