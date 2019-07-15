热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

女性比男性更爱健身

明文

2019年07月15日08:28 来源：中国妇女报

据《中国运动健身行业发展趋势白皮书》显示，健身人群对器械和教练指导的需求越来越高。爱健身的人中，40岁以下比例尤高，大多学历较高，三四线以下城市的居多，且女性比男性更热衷。北京体育大学运动科学学院副教授苏浩对此进行了具体分析。

1.健康意识强。40岁以下的年轻人和较高学历的人往往有“运动是良医”的理念，能做到坚持锻炼。

2.收入较理想。白领阶层收入较高，同时也会受到身边同伴影响，一起去健身房运动，尤其青睐请专业教练来提供指导。

3.时间充足。三四线及以下城市的工作压力相对小，生活节奏慢，因此有更多时间参加晨练以及社区组织的体育活动等。

4.女性目的明确。女性运动的目的较明确，即减脂和塑形。她们相对男性来说工作压力较小，时间充足，参与运动的形式也呈多样化。

尽管如此，苏浩指出目前仍有超过1/4的成年人缺乏锻炼，并给“懒人”们提出了一些建议。

1.必须增强锻炼意识。随着年龄增长，身体各系统功能会减弱，如果不积极健身，体检报告就会向你“报警”。

2.激发更多运动热情。你可以找一个运动伙伴，结伴散步、跳舞等；也可以随“季”应变，夏天游泳、骑车，冬天滑雪、跑步；还可以和家人一起参与，大家互相支持、监督；而且，现在有许多运动APP，可利用平台分享经验，还有积分鼓励。

3.主动增加活动量。“懒人”首先要增加活动量，可从生活方式入手。比如，上班选择骑车或步行、尽量自己做家务等。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn