7月13日，“心健康公益行动计划”甘肃启动会暨“药物再灌注治疗学术论坛“在甘肃省兰州市顺利举行。

会议现场

甘肃省卫健委张浩副主任、甘肃省医师协会郑宁会长，甘肃省医师协会心血管分会会长、甘肃省胸痛中心联盟主席张钲教授，上海医师协会会长、上海医学会主任委员徐亚伟教授，北京心血管健康联盟主席刘惠亮教授，宁夏医学会心血管主任委员贾绍斌教授，甘肃省医学会心血管分会主任委员白锋教授，兰州大学第一医院副院长白明教授，天士力控股集团副总裁吴丹勇、天士力生物医药股份有限公司集团副总经理陈晓军，以及来自甘肃各区、县、镇的基层临床医生等 200多人出席了本次会议。

心健康公益行动计划甘肃省启动仪式

甘肃省卫健委张浩副主任在会上指出，甘肃省心健康公益行动是推进甘肃省优质医疗资源下沉，提升广大城乡居民健康获得感的重大举措，是一项增进全省群众健康福祉的惠民工程。各组织实施单位要立足心血管疾病防治，通过科普宣教、基层技术培训、健康志愿者深入边穷地区开展服务、搭建数字化健康服务平台等一系列措施，推动医疗资源的优化整合，完善区域网络救治体系，建设“健康甘肃”。

作为本次大会主席，张钲教授在致辞中表示：目前，心血管疾病已成为威胁人类健康的“头号杀手”。甘肃省地处我国西北地区，人群心梗发病率较高，优质医疗资源却较为短缺。“溶栓治疗”仍是绝大部分医院选择的再灌注策略。但由于“溶栓治疗”流程不够规范、溶栓后转诊不够及时，延误了最佳救治时间，导致甘肃地区急性心肌梗死（STEMI）整体有效救治率并没有显著提高。当前，推进心血管病防治工作一方面要普及健康知识、强化公众疾病防控意识；另一方面还要加强心血管疾病一、二级预防的临床指导，提高基层规范化诊疗水平，构建起心血管病防治网络和服务体系。

甘肃省医师协会会长郑宁在会上讲到：中国医师协会也把“心健康”公益行动列为协会的重点工作之一。该活动旨在强化公众的疾病防控意识，提升大众对于心血管病风险的认知水平，探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理模式。将大力构建甘肃省心血管病防治网络和服务体系，推广适宜有效的防治技术，支持安全高效防治心血管疾病的系列创新药品的临床广泛应用，提升紧急救治能力和水平，让病人在发病的第一时间获得最有效的救治，医师协会希望和媒体、企业共同切实努力，推进心血管健康工作。

作为“心健康公益行动计划”的发起单位的代表，天士力控股集团副总裁吴丹勇表示，“心健康公益行动计划”作为公益性项目，未来三年将主要围绕“全民心健康”开展系列公益行动。逐步探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理模式，构筑心血管疾病的全面防线，有效延缓、遏止我国的心血管病发病率，助力健康中国战略实施，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。

会上，张钲教授、徐亚伟教授等多位心血管领域知名专家进行了“药物再灌注治疗”学术分享探讨。针对STEMI 院前溶栓中国专家共识解读、STEMI 溶栓治疗合理用药、药物再灌注治疗常见并发症及其处理等多个问题进行深入解析。进一步带动全省基层健康工作下沉，推动院前溶栓、基层规范化溶栓。提升基层医院的心梗救治能力和水平。

会议现场还举行了心健康公益行动甘肃站启动仪式及心健康公益大使授牌仪式，以张钲教授为带头人，来自甘肃各地区心血管领域的多位知名专家、基层医生荣获“甘肃省心健康公益大使”聘书，成为心健康公益行动甘肃行的中坚力量。

心健康公益大使授牌环节

随后，张钲、郑宁、贾绍斌、徐亚伟、陈晓军以及基层医生代表接受了人民网·人民健康媒体专访。他们针对甘肃地区的心血管疾病现状以及心健康公益行动的推动实施计划进行了深度解读，并表示未来将充分调动多方优质医疗资源，促进甘肃地区心血管疾病防治工作的利好发展，带动基层医疗水平提高，惠及广大患者。

张钲教授接受人民网·人民健康专访

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。截至2019年6月，项目已经覆盖全国11个省/直辖市、21个地市、19县、124个乡镇，8000余名医生直接参与，教育公众1000万+。

此次“心健康公益行动计划”在甘肃省正式启动，计划下一步将在酒泉、天水等多个地区开展“心健康”系列公益活动。并组织各县乡医院深入到人民群众中去，为广大基层患者提供义诊服务。通过“心健康公益行动计划”在甘肃地区的推动与实施，实现延缓、遏制甘肃省心血管病发病率的目标，提高广大公众心血管健康素养和心血管疾病知晓率。