出现这样的尿最可怕，当心是膀胱癌的前兆

受访专家：

北京善方医院外科主任 韩宇

尿液红色！尿中有血！这样的字眼无疑透露着惊悚。

尿液颜色发红有可能是血尿，也可能并非血尿。

例如大黄、利福平、氨基比林等药物的代谢产物为红色，人在服用这些药物后，尿液就会呈现出红色；

进食某些红色水果蔬菜后，尿液也可能出现红色。

以上这些情况有一个共同特点，那就是在显微镜下检查无红细胞。因此，它们属于假性血尿或色素尿，并不是真正的血尿，对健康是没有危害的。

真正的血尿是显微镜下检查可以发现尿液中含有红细胞，当红细胞数超过一定范围即可诊断为血尿。

临床上分为肉眼血尿（肉眼可见）和镜下血尿（显微镜可见），前者直观可见鲜红色或洗肉水样的颜色，后者尿色正常。

北京善方医院外科主任韩宇介绍，临床上通过询问患者血尿出现在排尿过程中的哪个阶段以及有无血块等情况，能大致判断病变部位在肾盂、输尿管还是膀胱。

例如前段尿含血提示有尿道出血，后段尿含血提示膀胱颈和三角区出血，如果是全程都有血尿，说明出血部位在膀胱及以上；暗红色尿多来自肾盂，鲜红色则可能为尿道疾病，带有血块的血尿有时可根据血块的形态初步判断血尿来源。

韩宇指出，尿常规和泌尿系统B超是血尿患者首选的检查手段，但确诊则需要进一步进行膀胱镜检查和静脉肾盂造影，它可以确认出血的位置和原因。

通常，大多数血尿与泌尿生殖系统疾病有关。

多数血尿患者伴随有其他症状，例如前列腺炎、盆腔炎等泌尿系统感染引起的血尿常伴有尿频、尿急、尿痛等症状，泌尿系结石导致的血尿常伴有腰部剧烈绞痛等。

但有少数病人偶然出现肉眼血尿，但又没有任何疼痛或其他不适，临床上称为“无痛性肉眼血尿”。

韩宇强调，40岁以上人群，如果突然出现无痛血尿，或在数星期内间歇性出现，必须高度警惕有可能是泌尿系统恶性肿瘤。这种情况下，膀胱癌的几率高达17-19%，必须引起重视。

膀胱癌是我国泌尿外科最常见的恶性肿瘤之一，近年来发病率呈升高趋势。无痛血尿是膀胱癌最典型的先兆表现。

如果发现及时，肿瘤尚且处于早期，通过一个微创手术就能取得很好的疗效，就能治愈膀胱癌。不过，膀胱癌的复发率比较高。为了减少复发，手术根治后需要配合医生进行规律地膀胱内药物灌注治疗，并遵医嘱及时到医院复查。

研究发现，吸烟和长期接触工业化学产品是膀胱癌发生的两大主要危险因素。也有报道认为如果长期憋尿，膀胱内慢性感染的风险增加，可能会导致尿液中致癌物质增加，诱发膀胱黏膜基因突变，最终可能导致肿瘤的发生。

由于吸烟是目前确认的膀胱癌主要致癌因素，建议吸烟者一定要戒烟，并且在公共场所营造一个无烟环境，减少二手烟对身体的伤害。