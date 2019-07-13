三招助你  简单判断是否“湿重”

三伏天到来，广医二院番禺院区中医科医师郑艳华提醒说，这个时节健脾祛湿正当令。她指出，岭南地区多湿，湿气容易伤脾，因此南方人多脾虚。从中医的角度来看，脾的一个重要功能就是运化水湿，把身体里的水汽运送到各个地方，比如运送到毛孔通过出汗排出体外，运送到肾脏通过尿液排出。如果体内湿气太多，脾就需要不停地工作，久累易伤成脾虚。脾胃虚弱反过来又易至水湿运化不利堆积在体内，生成内湿，内湿外湿交困加重脾虚，如果不及时干预，可形成恶性循环。

那么，如何才能判断自己是否“湿重”呢？郑艳华支招可从以下三方面入手：

1.留意晨起感觉：平时正常睡眠的情况下，如果早晨起床觉得特别疲劳，头昏重、打不起精神来，胃、腹胀，没胃口，可能有内湿困阻。

2.观察排便情况：如果排泄物黏稠，或排便不爽、次数增多，可能内湿重。

3.饭后漱口看舌苔：如果舌苔厚腻，舌边有齿痕，也提示体内湿重。

薏米、赤小豆、茯苓

助祛湿

提到祛湿，大家对薏米情有独钟。郑艳华说，薏米性凉，味甘、淡，入脾、肺、肾经，具有利水、健脾、除痹、清热排脓的功效，使用时将薏米炒制到发黄，可以减少它的寒性，让它的性味更平和。

此外，赤小豆、茯苓，也都是日常生活中药食同源的祛湿佳品。茯苓性味平和，四季可用，具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效，可助调治脾虚、失眠、心悸、水肿等证。赤小豆性平，味甘、酸，可利湿消肿、清热退黄。

她推荐下面三款健脾祛湿食疗汤，感兴趣的街坊不妨一试：

1.冬瓜薏米猪骨汤

原料：猪大骨、冬瓜各500克，薏米100克，茯苓50克，姜一小块，红枣数颗，枸杞一小把，盐少许。

做法：将薏米、茯苓、红枣、枸杞、姜（切片）放入砂锅，以冷水浸泡10~20分钟；猪大骨洗净入砂锅加足量水大火煮开，撇去浮沫，转微火煲两小时后加入冬瓜再煲半小时，加少许盐调味即可 。

2.淮山赤小豆鲫鱼汤

原料：鲫鱼两条，新鲜淮山一根，赤小豆50克，姜一小块，盐少许。

做法：赤小豆浸泡半天；起油锅将洗净的鲫鱼和姜片煎至微黄备用；赤小豆放入砂锅中加适量水，大火煮沸后加入煎过的鲫鱼，大火煲沸再转小火煲半小时再加入淮山，再煲半小时，加适量盐即可。

3.芡实煲老鸭

原料：芡实100克，老鸭一只。

做法：老鸭宰好洗净，芡实放鸭腹内，放砂锅中加2500ml水，武火煲滚后文火继续煲2小时，加少许盐即可。

郑艳华说，除了食疗，运动也有很好的祛湿作用，但不能过度，不要过分追求大汗淋漓，因为从中医的角度来说，大量出汗容易损伤心阳。

她指出，现代人白天工作忙碌，多选择夜晚运动，比如夜跑。从中医养生的角度来看，夜晚应以“藏”为主，剧烈运动可影响到人体阳气的收藏和正常睡眠，因此，夜间运动更应该适度。（记者翁淑贤 通讯员许咏怡）