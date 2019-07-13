要想三伏天不生病，必须主动出汗

现在有一个奇怪的现象，就是冬天很少见到真正着凉感冒的病人，三伏天反而比比皆是。为何会如此？有个原因是，空调环境，让人热天该出汗时，却因空调而导致汗液挥发不出来，造成外寒跟内热交织在一起，形成了湿邪。湿为阴邪，遏伤阳气，阻碍气机。湿邪堆积，造成阳气虚衰，让人生病。很多人患上了脂肪肝、哮喘、高血压、心脑血管疾病等，甚至恶性肿瘤，这些病也都跟湿邪、痰湿有关。但我们现在又离不开空调环境，那怎么办？有氧运动，主动出汗！

1、天热出汗是浅表层出汗

伏天天气热，总是让人大汗淋漓的，不过，这可是被动出汗哦。

何为被动出汗？

研究表明，当环境气温达到33℃时，人在安静的状态下就会出汗，这时的出汗为被动出汗。

人体有个体温调节中枢，当外界温度过高时，当人感觉热时，就会刺激皮肤表面的温觉感受器，然后通过神经系统传给下丘脑。通过在下丘脑的体温调节中枢的调节，使皮肤的血管舒张，血流量增大，使汗液的分泌量增多，散热量增加，从而保持体温的相对稳定。

人体的汗腺是分布于皮肤真皮内的一种分泌腺，有一长的导管将分泌物（汗）引向皮肤表面。

排汗蒸发的过程是：①汗腺分泌汗液；②汗液传至皮肤表面；③汗珠分布在毛细孔之间，皮肤表面形成汗液层；④汗液蒸发。

这种被动出汗，是“浅表层排汗”。

2、运动出汗是深层出汗

运动时的出汗，是主动出汗。

血液在体温调节中有重要作用。血液的组成部分，约占90%的是水分,而水有调节体温的作用。因为水的蒸发数值大，每毫升水的蒸发热约为579.5千卡，故人体只要蒸发少量的水即可散发大量的热，以维持人体一定的体温。

人体在正常代谢过程中，各组织器官都要产生一定的热，代谢过程中所产生的热能，为血液中的水分所吸收，使体温不至于显著升高。

其中骨骼肌是人体最重要的产热器官。安静时，骨骼肌产热仅占全身的20％；人体运动时，这个比例便大幅度上升；剧烈运动时，骨骼肌产热可高达人体总产热量的90％以上。

当新陈代谢的产热量，高于向环境的散热量时,人体开始排汗。其过程是这样的——

人体在运动过程中，产热量大增，血液循环加快，带走大量热量。而此时，通过下丘脑的体温调节中枢的调节，皮肤的血管舒张，血流量增大，带走体内大量热量的血液流经体表时，其中的部分水分变成汗液排出。汗的排出，能带走人体的一部分热量，也能在其蒸发时给人体降温，从而保持体温的相对稳定。

因此说，运动出汗，是“深层出汗”。

在运动过程产生的“深层出汗”，对机体有什么好处？

3、深层出汗可排除体内寒邪

主动出汗，有利减病增寿，为何这样说？

在《灵枢·天年》文章中，黄帝问大医歧伯“有人不能寿终而死的原因”。歧伯回答：“薄脉少血，其肉不实，数中风寒……故中寿而尽也。”其中“数中风寒”便是早亡的一个重要原因。所以，要健康，要长寿，就要善于“避寒”与“驱寒”。

人经过秋天的凉，冬天的寒，春天的湿，身体的阳气被压抑已久，并累积了许多寒湿之气。在三伏天时，人的身体毛孔大开，最易出汗，是排除体内寒湿之邪的大好时机。但是，如果用空调，就错过了这大好时机。

而做有氧运动主动出汗。“主动出汗”是深层出汗，可带走郁积体内的寒湿之邪。

4、主动出汗是人体内部大清扫

“主动出汗”是深层出汗，血液从人体深处带出体内的铅、讠思等致癌物质与其他有毒物质和废物，以及体表的毒素污物，通过汗液而排出，并将体内的有害细菌杀死，给人体内部来一次大清扫，这就是为什么当人体运动出汗后，会感到神清气爽的根本原因。

5、天天主动出汗有利降低血压

坚持体育锻炼，保持每天最少主动出一次汗，对治疗高血压也有好处。

高血压症是一种由于血管内径变窄，单位血流量受到限制，而出现的一种“血压高”现象，而适度运动的主动出汗，却正好可以扩张毛细血管，加速血液循环的速度，增加血管壁的弹性，从而有效地缓解血管的压力，降低血压的高度。

再则，运动可使心脏的冠状动脉口径增粗，让心脏的供血更加充分，以适应三伏天高消耗的需要。通过运动，心脏的交感神经紧张性相对减轻，心率明显减慢，从而使心脏负担减轻，心肌耗氧量减少，可避免心血管疾病的发生。

6、还能促进呼吸及消化器官功能

促进呼吸系统功能：

伏天往往气压较低，在这种状态下进行锻炼，呼吸必会自然加深。因此，此时运动能提高呼吸器官功能，使气体交换充分，血液中氧含量增高，物质的氧化过程更加完善，从而保证身体各项新陈代谢的需要。

促进消化系统功能：

人的消化系统是在植物神经系统控制、调节下进行生理活动的。坚持伏天运动，可以使腹横肌活动幅度逐步增加，人为地改变交感神经和副交感神经系统的兴奋强度，从而改善和增强消化系统的功能。同时，伏天运动能使唾液分泌量增加，增进人们的食欲，并保持大便通畅，有利于防治消化道疾病。

7、适度运动到微微出汗即可

但是，炎热伏天，锻炼身体，主动出汗，一定要控制好强度，以免在运动过程中，由于身体产生热量过多，在短时间内无法发散出去，加之出汗过多，气随液脱，进而出现乏力、头晕等不适症状。

如何做才好呢？

项目：应进行小强度的有氧运动，如游泳、打乒乓球、慢跑、快走等。中老年人可选择散步、轻体操、太极拳等。

强度：不要求一定运动到大汗淋漓，但能运动到微微出汗、微微喘气、尚能轻松交谈的程度，对大多数人来说就很合适了。如果是室内运动，在气温较高情况下，一些小球活动如乒乓球等，每隔1小时应该间歇休息1-2次，每次10-15分钟。

补水；既要学会合理出汗，也要学会合理补水。大量出汗后，一定要补水补盐，喝淡盐水或运动饮料都可以。

中老年人呢？

老年人脏器功能减退，体内的水分比年轻人少15%左右，因此抗热能力远远差于年轻人。此外，老年人的血液浓度本来就比较高，心脑血管病患者的比例也比较高，在炎热天气下锻炼后，体内的组织液和血液就会明显减少，血液浓度就会进一步增高，血液粘度也随之升高，因而较容易诱发脑血栓、心肌梗死等重症。因此说，中老年人的运动更要注意“适度”！

其中，像有高血压、心脏病等心脑血管疾病的人是不适合三伏天运动的！

现在仍坚持跳广场舞的朋友，一定不要让自己过于疲乏无力，若影响食欲和睡眠，那就是过度了！