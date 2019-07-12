干眼症不能乱滴眼药水

■很多眼药水里含有缩血管抗炎的激素类成分或者防腐剂，长期使用会造成眼睛的药物性损伤

■如果有眼干、眼痒、异物感、烧灼感、容易疲劳、容易流泪等症状，应及时到医院就诊，找到病因，针对性地用药治疗

干眼症是老人最常见的眼表疾病之一，可以说是“十老九干”。引发老年人干眼症的原因很多，常见原因有：睑板腺功能障碍；绝经、糖尿病、风湿免疫系统疾病等全身疾病；其他眼表面疾病；长时间高强度用眼等。

睑板腺是上下眼皮内部分泌油脂的腺体，开口在眼皮边缘的睫毛根部，它们分泌的油脂是泪水的保护膜，可以保护泪水，保证泪水在眼表储存的时间，不至于过快蒸发。随着年龄增长，这些腺体功能逐渐衰退，油脂可能会淤积在腺管内，无法正常分泌排出，腺管结构也会逐渐变形，最终功能完全丧失，腺体萎缩。研究证实，中老年女性绝经后激素水平的改变会导致泪液分泌量下降，泪液成分也质量欠佳，所以中老年女性干眼的症状更加明显。

中老年人眼部发生的结构、功能退化疾病，也可能改变眼表面的正常生理环境，导致泪液不能及时或均匀地涂布在眼睛表面，常见的有眼睑内外翻、倒睫、结膜松弛症、翼状胬肉等。

老年人下眼皮外翻导致泪水无法进入泪道开口，影响泪液从泪道正常排出，以致泪水直接从眼皮外溢、下睑湿疹。而不正确的拭泪方式又会加重眼皮的外翻，最终眼表没有充分泪水润滑，一边流泪，一边眼干。有的是下眼皮内翻。向内卷的睫毛刺激黑眼球及白眼球表面的结膜，引起异物感、流泪、眼部炎症，破坏眼表覆盖的泪液保护膜，出现各种原因共同导致的干眼。

长时间高强度用眼，眨眼减少，很容易加重干眼症状。比如，从早到晚看电视节目或手机；一刻不停地织毛衣做针线活；沉迷于麻将无法自拔等。

很多中老年人喜欢自己在药店买眼药水滴，一些广告中介绍的网红眼药水颇受追捧。其实，很多眼药水里含有缩血管抗炎的激素类成分或者防腐剂，长期使用会造成眼睛的药物性损伤，严重影响视觉健康。

建议老年人平时不要躺着看书，不要边走边看，坐车时也不要看书，看书或电子屏幕一般每小时要起来活动一次，或眺望远方，或闭目养神。应多吃含有较多纤维素、胡萝卜素和维生素A、维生素C的蔬菜、水果。如果有眼干、眼痒、异物感、烧灼感、容易疲劳、容易流泪等症状，应及时到医院就诊，找到病因，针对性地用药治疗。

（作者为北京大学人民医院住院医师）

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 19 版）