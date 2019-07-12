绿豆汤解暑 这样煮口感更好

热、热、热！三伏天，吃什么有助解暑降温？绿豆汤是不少家庭的常规选项。确实，解暑不得不提绿豆汤。广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科郑艳华副主任中医师从中医的角度解释说，绿豆性寒味甘，有清热解毒、消暑除烦、止渴健胃的作用。她指出，现在市面上有些绿豆是去了绿皮的，而绿豆解毒消暑的功效主要在皮，并不需要特意去皮。

解毒消暑试试这两道汤

郑艳华推荐下面两道绿豆汤，感兴趣的街坊不妨一试——

1.绿豆薏米汤

材料：绿豆50克、薏仁50克、冰糖适量。

做法：薏仁及绿豆洗净后，用清水浸泡；先煮薏米，用大火煮沸后，改用小火煮半小时，再放入绿豆煮至熟烂，加入少量冰糖调味即可。

2.绿豆排骨汤

材料：排骨250克、绿豆50克、姜10克、陈皮5克，调味品适量。

做法：将排骨斩件汆水，姜切片，绿豆洗净待用；将排骨、姜片、绿豆、陈皮一起放入锅中，加适量清水，大火烧开转中火煲45分钟调味即可。

小贴士

教你熬出“开花”的绿豆汤

如何煮出一道口感好的绿豆汤、绿豆沙？

郑艳华认为熬制的关键在于控制好时间和水量。

她支招说，可先煮沸水（绿豆与水的比例可以稍微大于1/10），然后放入绿豆，继续小火煮8~10分钟后倒出绿豆汤。此时，汤的颜色为碧绿色，溶出的物质主要是豆皮中的活性成分，清热作用比较强。不过，一向脾胃虚寒，容易腹泻、痛经的人，最好少喝这样的绿豆水。将绿豆水盛出来后，还可以再往锅里加点水，煮30分钟左右就可以变成绿豆沙或加大米煮成绿豆粥。

如果没那么多时间煮绿豆沙，可以先将绿豆洗净，加水没过绿豆，放入冰箱冷冻层，4个小时后把“冰冻绿豆”直接放锅里加热水煮，就更容易煮“开花”。还可以用平底锅先炒干豆子水分，直至有点皱皮了，马上倒入凉水里煮，也较容易“开花”。