过敏性鼻炎的自我药疗

过敏性鼻炎即变应性鼻炎，以突发和反复发作性鼻塞、鼻痒、打喷嚏、流涕为主要症状，常有过敏史。发病机制是体外环境因素作用于人体所导致的以鼻腔黏膜免疫反应为主的变应性炎症反应。过敏性鼻炎分为轻、中、重度，尚有间歇和持续型，因此，可分为四型，由轻至重依次为轻度间歇型、中重度间歇型、轻度持续型和中重度持续型。间歇型过敏性鼻炎一般１周发作４次左右，病程少于４周；持续型过敏性鼻炎则几乎每日发作，且病程较长。过敏性鼻炎症状可因与刺激因素接触的时间、数量及患者的反应状况不同而异。

根据过敏性鼻炎的临床症状是否随季节而变化，可以分为常年性过敏性鼻炎和季节性过敏性鼻炎。常年性过敏性鼻炎一年四季都有症状，随时可发作，时轻时重，或每日清晨起床时发作，而后逐渐减轻。一般在冬、春季容易发病，常同全身其他变应性疾病并存。季节性过敏性鼻炎呈季节性发作，多在春、秋季固定季节发病，常见于青少年，可迅速出现症状，发病时可持续数小时、数天至数周不等，发作间歇期完全正常。其症状更加严重，患者苦不堪言。

常年性过敏性鼻炎的过敏原包括：吸入性过敏原如室内外尘埃、尘螨、真菌、动物皮毛、棉花絮等；食物性过敏原如鱼虾、鸡蛋、牛奶、面粉、花生、大豆等；药源性过敏原如磺胺类、奎宁、抗生素等。季节性过敏性鼻炎的主要诱发因素为花粉。但近年由于工业化进程的加快，大气污染加剧，使原来不是过敏性体质的人也常出现过敏症状。另外，汽油、油漆、乙醇、甲醛等虽然不是过敏原，却成为诱发季节性过敏性鼻炎发作的强刺激因素。

临床表现

过敏性鼻炎主要的典型症状是鼻塞、流涕、鼻痒、打喷嚏。鼻塞为间歇性或持续性，单侧或双侧，程度轻重不一；常伴有嗅觉障碍，多为暂时性，也可能是持久的。常有大量清水样鼻涕，尤其在急性发作期明显，当急性反应趋向减弱或消失时，鼻涕可减少或变稠厚，若继发感染可变成黏脓样分泌物。鼻痒多为阵发性鼻内痒，甚至有

眼部、软腭、耳、咽喉痒感。连续打喷嚏，清晨和夜间加重，每次发作少则几次，多则几十次，并有流水样或稀薄黏液样鼻涕。

药物治疗

治疗过敏性鼻炎主要为口服和局部用药，《国家非处方药目录》收录的口服治疗过敏性鼻炎的药物主要有氯苯那敏、氯雷他定和赛庚啶，外用滴鼻剂有萘甲唑啉滴鼻液、羟甲唑啉滴鼻液、赛洛唑啉滴鼻液和1% 麻黄碱滴鼻液，喷雾剂有盐酸羟甲唑啉喷雾剂、复方萘甲唑啉喷雾剂。

非处方药

口服给药 首选第二代抗组胺药氯雷他定，一次10mg，每日１次。氯雷他定不仅能阻止早期炎症反应，且能稳定肥大细胞等炎症细胞，阻止组胺及其他炎症介质和细胞因子的释放， 阻止嗜酸性粒细胞的趋化、浸润，从而抑制或减轻晚期炎症反应。亦可选第一代抗组胺药氯苯那敏：一次４mg，一日3次；赛庚啶：成人一次2mg ~4mg，一日2~3次。

局部给药 局部治疗使用拟肾上腺素药物，萘甲唑啉滴鼻液、羟甲唑啉滴鼻液，一次1~2滴，一日3~6次；赛洛唑啉滴鼻液，6岁以上儿童及成人一次2~3滴，一日2次。1%麻黄碱滴鼻液，一次1~2滴，一日3~4次。盐酸羟甲唑啉喷雾剂，成人和6岁以上儿童，每次一侧1~3喷，早晨和睡前各１次。复方萘甲唑啉喷雾剂，每4~6小时１次，每次每侧鼻孔1~2喷，每日不超过6次。拟肾上腺素药能使鼻黏膜血管收缩，减轻充血，缓解鼻塞。

处方药

口服给药 抗组胺药可选择一日１次服用的西替利嗪，成人与６岁以上儿童，一次10mg，2~6岁儿童一次5mg。

白三烯受体拮抗剂如孟鲁司特，能特异性抑制半胱氨酰白三烯受体，阻断白三烯引起的鼻部炎症。15岁及以上的患者口服孟鲁司特钠，每日1次，每次10mg。2~14岁儿童患者可服用孟鲁司特钠咀嚼片，2~5岁儿童患者，每日1次，每次4mg；6~14岁儿童患者，每日1次，每次5mg。

必要时口服糖皮质激素，首选泼尼松，一次5mg， 一日3次。激素要在专科医生的指导下使用，切不可长期使用。

在中西医结合治疗中，最常用的中药有黄芪、炒白术和防风，其次是桂枝、苍耳子、辛夷花等。

局部给药 局部喷鼻，可选丙酸倍氯米松鼻喷雾剂，于鼻腔喷雾吸入，成人及６岁以上儿童一次每侧鼻孔100μg，一日２次；或一次每侧鼻孔50μg，一日3~4次。一日用量不可超过400μg。或选用布地奈德鼻喷雾剂，成人及６岁以上儿童起始剂量一日256μg，早晨１次喷入或分早、晚２次喷入。在获得预期效果后，减少用量至控制症状所需的最小剂量，如每日早晨每侧鼻孔喷入64μg。使用曲安奈德鼻喷雾剂时，成人和12岁以上儿童一次每侧鼻孔110μg，一日１次；当症状被控制时应用维持量，一次每侧鼻孔55μg；如果症状未被有效控制，则剂量可增至每侧鼻孔220μg。6~12岁儿童一次每侧鼻孔55μg，一日１次，每侧鼻孔最大量110μg。

用药注意事项与患者教育

应用抗过敏药和糖皮质激素治疗可减轻机体对过敏原的反应并抑制炎症反应，但治疗时间一般不宜过长，长期使用会引起药物性鼻炎，使病情更为复杂。同时，使用高剂量治疗的儿童和青少年可能引起生长发育迟缓。

泼尼松对全身性真菌感染者、糖皮质激素过敏者禁用；有严重精神病史者、癫痫、活动性胃十二指肠溃疡者、新近胃肠吻合手术者，以及严重糖尿病、高血压、青光眼、骨质疏松症患者禁用。未能用药物控制的病毒、细菌、真菌感染者禁用。心脏病或急性心力衰竭者、高血压、高脂蛋白血症者、肾功能损害或结石、重症肌无力、甲状腺功能减退者慎用。妊娠及哺乳期妇女慎用。

糖皮质激素类鼻喷雾剂对肺结核、伴有疱疹和鼻部真菌感染的患者、妊娠及哺乳期妇女慎用。对鼻腔和鼻旁窦伴有细菌感染时应给予抗菌药物治疗。对已全身应用糖皮质激素并造成肾上腺功能损伤者，改用鼻喷雾剂局部治疗时，也应注意检查垂体-肾上腺系统的功能。同时注意鼻喷雾剂仅可用于鼻腔，不得接触眼睛，若接触眼睛，应立即用水清洗。

尚无妊娠妇女服用孟鲁司特的研究资料，除非明确需要服药，孕妇应避免服用孟鲁司特。

季节性过敏性鼻炎患者应提前2~3周用药，季节过后，不能立即停药，应继续用药２周左右。

过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似，患者要注意区别，如果没有办法确定，千万不可乱用药，要及时到医院确诊并进行合理的治疗。

过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的变应原，如宠物、羽毛、花粉等；做好室内环境控制，如经常通风、被褥衣物保持干燥、不使用地毯等。

【摘编自《药学综合知识与技能（第七版·2019）》 中国医药科技出版社出版】