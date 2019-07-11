上海嘉会国际医院上线云知声“智慧医疗语音录入系统”

日前，医疗领域人工智能应用云知声与美国麻省总医院中国合作机构——上海嘉会国际医院正式达成合作。基于前者业内领先的智能语音、自然语言理解技术，以及在医疗 AI 领域成熟的产品化经验，帮助后者打造一套用于提高医生诊疗效率、提升患者就医体验的“智慧医疗语音录入系统”。据悉，该系统目前已在上海嘉会国际医院完成上线，是云知声医疗 AI 产品落地的首家五星级国际医院。

语音取代打字，提升诊疗效率

“智慧医疗语音录入系统”是由云知声所研发的软硬一体化综合解决方案。软件端结合大量的原始医疗病历、报告数据，并有针对性地进行了深度优化，专门为医疗领域推出的智能语音识别应用服务平台。硬件采用医疗领域飞利浦麦克风，具有抑菌抗噪功能，通过面向医疗领域的语音识别技术，可准确的将语音实时转换成文本。

在实际应用中，该系统能取代键盘、鼠标的输入，让医生通过口述的方式，轻松与 PC、Pad 等设备进行会话。当医生说话时，其讲话内容会被转录成文字并显示在 HIS、PACS、LIS、RIS、CIS 等专业的医疗信息系统中，操作十分方便快捷。通过对该方案展开规模化应用，医院不仅可以有效提升信息系统的使用效率，还能大大减轻医护人员的工作压力，让医生有更多的时间服务患者。

此外，深度定制的医疗语音识别模型根据不同科室、不同病种的整段病历资料，运算出关键词句语料，还可为院方不同临床科室间提供分场景支持。尤其在神经科、免疫内科、血液科、普通内科等疑难杂症患者多的科室应用效果出众。

“之前每天需要花很大的精力和时间进行患者的病历、手术记录、诊断结果等文字信息的录入工作，有时候这部分工作甚至能达到全天工时的50%。借助这个系统，在病历录入、手术记录、检验诊断等需要形成电子文档的医疗项目或环节，如今只需要动嘴讲即可，提高了文字录入效率，降低了工作强度，让我们可以有更多的精力关注患者情况。”上海嘉会国际医院一位专家指出。

高效录入，语音识别率达 97%

为实现精准识别，“智慧医疗语音录入系统”在云知声的技术支持下做了一系列深度定制和创新，依据数百万的医学专有名词、数千小时的语料积累、医院场景下疾病诊断等专业的中英文混合表述方式做出大量模型优化，保障语音识别在门诊等复杂环境下的准确率。

实际上，此次合作上海嘉会国际医院并非云知声“智慧医疗语音录入系统”的初次线下实践。早在 2016 年，云知声“智慧医疗语音录入系统”一经推出便成功落地北京协和医院。经北京协和医院实测，系统智能语音识别精准率达 95 %，部分科室（如超声科）识别率超 97 %。在近两年的实际应用中，这一系统以其极高的应用价值获得医护人员的一致好评。经过三年时间的发展，目前该系统已在全国 100 余家医院投入使用，另有 500 余家完成测试。

据悉，除医疗语音交互解决方案之外，云知声面向智慧医院的医疗AI产品还包括导医机器人、智能候诊解决方案、病历自动生成系统、智能病历质控系统、智能随访系统等。

在日前举办的云知声医疗 AI 产品发布会上，云知声 IoT 事业部总裁谢冠超在介绍云知声医疗 AI 战略时指出，针对医疗行业，云知声致力于将临床知识图谱、自然语言理解等认知领域的人工智能技术应用到临床诊疗业务的各个环节，打造一系列产品和解决方案，为临床诊疗业务赋能。

关于上海嘉会国际医院

上海嘉会国际医院是一家拥有 500 张床位的外资综合性国际医院，遵循国际标准，提供从健康管理、门急诊服务，到复杂手术、住院治疗、海外转诊等全方位的品质医疗，满足人生各阶段健康医疗需求。嘉会国际医院更与美国哈佛大学医学院附属麻省总医院（Massachusetts General Hospital）深度战略合作并联合挂牌，携手海外医疗资源和国内知名三甲医院，让广大患者在本土即可享受国内外优质医疗服务。肿瘤、妇女医学、儿科、骨科及运动医学是嘉会国际医院的特色学科。

嘉会国际医院的设计和建造遵循FGI和JCI标准，并被授予LEED医疗建筑金奖。从整体设计到日常运营，嘉会国际医院致力于建立一个兼具人性化治愈环境和高效运营的医院。

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