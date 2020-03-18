小汤山医院用上智能语音病历

记者昨天从中关村科学城AI独角兽企业云知声获悉，基于云知声AI技术的“智能语音电子病历系统”已在北京小汤山医院启用，未来将视接诊情况逐步满足1000余张床位的病历录入需求。

在抗击疫情一线，穿着厚厚的防护服，戴着手套，在键盘上打字录入病历——这样的场景对医生来说十分不便。而在北京AI科技的帮助下，小汤山医院的医生将无需为这一环节苦恼。不用打字，对着录音笔大小的小麦克风口述，医生口中的专业词汇就能准确地变成屏幕上的文字，实时录入到病历系统里。

“根据我们此前在医院的了解，不少医生每天需要花2到3个小时在录入病历上，用上智能语音病历后，这一时间可以减至一小时内。”云知声创始人、CEO黄伟介绍，该系统的病历录入语音识别准确率超过98%，可通过非接触性的口语录入的方式，在门诊病历书写、住院病历书写、医技科室检查检验报告书写等多场景为医务人员实时录入医疗文书，将医生的单日病历录入工作时间节省了近2小时，录入效率提升了60%，继而大幅提升医务工作者的工作效率。（记者 孙奇茹）