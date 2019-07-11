小姜年纪轻轻，却有一头白发，经亲戚介绍在某网站订购了一种“有乌发功能、含何首乌成分的保健品”。服用该产品一个月后，小姜出现了皮肤发黄、排尿呈茶色等症状，前往医院检查最终被诊断为药物性肝损伤，结果住院治疗半个月才康复。吃保健品为何会吃出肝损伤？

药物性肝损伤不易察觉

肝脏是人体主要的排毒和代谢器官，人体代谢过程中所产生的一些有害废物及外来毒物、毒素的代谢和分解产物，均在肝脏解毒。特别是人们服用的药物，包括保健品进入人体后，大都需通过肝脏代谢和“解毒”，也最易导致肝损伤，即为药物性肝损伤。

药物性肝损伤常见症状较轻微，不易察觉，停药后可自行恢复，但也有一部分患者会表现为转氨酶升高的慢性肝炎、肝硬化等，重者可致急性肝衰竭甚至死亡。当我们近期服用药物，出现了与原有疾病不同的新症状，例如食欲不振、恶心呕吐、上腹不适、乏力等，特别是出现尿黄、眼黄、皮肤黄染等表现时，要高度警惕药物性肝损伤，需要到医院就诊。

常见伤肝药有五类

药物要发挥其治病功效，就不可避免存在对人体产生毒副作用的风险，故需要防范。下面这些是老百姓容易购买，且经常服用又容易忽视其伤肝毒副作用的药品。

感冒药：感冒总被认为是小事儿，多数人会自己买药吃，但不合理服用感冒药存在肝损伤的高风险。目前，市场上应用较多的感冒药如感康、白加黑、日夜百服宁、泰诺和快克等，里面均包含了对乙酰氨基酚，而它却是已知的最伤肝的药物之一。由于我们自己用药，几种感冒药混合吃的情况很常见，更容易伤肝。

抗生素：就是我们常说的消炎药，很多人有点小病小痛便会习惯性用药，殊不知，抗生素是目前引起药物性肝损伤排名首位的药物。抗生素是处方药，必须在医生的指导下服用，滥用、不合理使用肝毒性风险很大。

减肥药：市面上的减肥茶和减肥药并不都是有效、安全的，因服用减肥药引起肝损伤的报道层出不穷。

中草药：很多人认为中草药是纯天然的，所以无毒无害，可以随便吃。这是一种错误的认识，“是药三分毒”，中草药也不例外。例如，超剂量使用首乌、误用土三七等，均可导致肝损伤。

保健品：很多老年朋友常常希望通过吃各种保健品、药酒、药膳等来改善自己的身体机能，但往往又缺乏判断力，容易被保健品夸大的功效所欺骗，以为保健品对身体“百益而无一害”，抱着试试看的心理服用。但市面上很多所谓的保健品其实并不保健，更有可能对你的肝脏带来损伤风险。

药物性肝损伤重在预防。首先，不滥用药。不管是西药、中药、减肥茶，还是保健品，都有肝毒性的风险，都应把握适应证，不能滥用，更不能长时间、超剂量使用。其次，不盲目用药。无论处方药还是非处方药，最好都能够在医生的指导下或遵医嘱使用。在服药期间一旦出现与消化功能相关的身体不适，怀疑与所用药物有关，应立即停用一切可疑的药物并及时就诊。