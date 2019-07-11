眼下，乘坐飞机出行是再平常不过的出行方式了。但很多航空公司不建议中重度贫血者乘坐飞机，即使乘坐也需要有相应的医疗措施予以保障。你知道这是什么原因吗？

贫血对人体的影响是全身性的，比较突出的是体力欠佳，易出现疲劳、困倦、心慌、气促等，尤其在体力劳动、剧烈运动时表现明显。患者常常面色苍白、皮肤变差。当每升血液中血红蛋白含量低于9克时为中度贫血，低于6克时为重度贫血，低于3克时为极重度贫血。血红蛋白的主要功能是携带氧气随着血流运送到人体的各个组织器官，贫血严重到一定程度时，会影响人体组织中的氧气供应。如果人体组织缺氧会出现功能损伤，如脑缺氧者轻则头昏，重则出现脑细胞坏死、意识丧失等。而飞机在飞行时气压较低，会导致人吸入氧的能力下降，进一步降低血红蛋白的含氧量，组织得到的氧气更少，患者容易出现头晕、耳鸣，活动时气短、易摔倒等问题。

此外，贫血合并的疾病，如心脑血管功能欠佳者，也不适宜坐飞机。如果血液中氧的含量降低，机体就会启动代偿功能，出现心跳加快、呼吸频率增加等，如果一直拼命代偿，会危害人体健康。

贫血者如果要坐飞机，建议出行前先至医生处咨询，医生会根据贫血的严重程度为患者制订纠正贫血的方案，先纠正贫血再考虑出行。同时，要对机体各个组织功能、代偿能力进行评估，确定是否可以乘坐飞机。

贫血者出行时可以携带便携式吸氧装置，如果在旅途中出现头昏、耳鸣等贫血症状加重时，及时吸氧。如果合并其他疾病，如心脑血管疾病的患者，常备药物应带全，按时按量服药。（陆桂芳）