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家用血压表要注意校准

湖北省黄石市中心医院 王嘉会

2019年07月11日15:31 来源：健康报网

一位69岁的游泳爱好者来到诊室，他近期准备参加一个游泳比赛，组织单位要求提供医院的血压、心电图体检证明。测血压160/94mmHg，他感觉很意外。原来他发现血压高4年，每天服用替米沙坦，同时买了个腕式电子血压表自测血压。3个月前自测血压收缩压在120mmHg以下，于是将替米沙坦减少一半，此后测血压基本“正常”。次日，他将电子血压表带到医院，发现他的血压表所测值低于医院的血压表20mmHg以上。这说明他的血压确实控制不理想。

这次幸亏比赛单位要求医院的体检证明，否则他的年龄偏大，又喜欢剧烈运动，并且还喜欢冬泳，却对自己的血压不能做到心中有数，为运动安全留下了隐患。

现在，许多高血压病友都购置了血压表自测血压，但类似血压表用了多年后测量不准的情况也非常多。电子血压表的说明书中一般都会“建议1~2年校准一次”。因此自购血压表的病友要注意按说明书要求进行校准，或将血压表拿到医院与医院的血压表进行比较，以做到心中有数。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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