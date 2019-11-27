胸大更易得乳腺癌？别胡说了！
关于乳腺癌，网上一直流传着一个说法：女生的胸越大越容易得乳腺癌，男生就是因为胸小，所以得乳腺癌概率小。真是这样吗？中山大学附属第三医院甲乳外科主任刘仁斌教授表示，乳房的大小主要由胸部的脂肪组织和乳腺腺体大小决定的，准确地说，乳腺癌与胸部的大小没有关系，“太平公平”一样会得乳腺癌。
乳腺癌的发病与哪些因素有关呢？刘仁斌教授告诉记者，其致病因素是多种多样的，关键是有以下九大因素——
第一、月经初潮早、绝经晚
月经初潮年龄小于12岁与大于17岁相比，乳腺癌发生的相对危险增加2.2倍，闭经年龄大于55岁比小于45岁者发生乳腺癌的危险性增加1倍。月经初潮早、绝经晚是乳腺癌最主要的两个危险因素。
第二、有家族史与乳腺癌相关基因BRCA1/2
母亲在绝经前曾患双侧乳腺癌，那么女儿患乳腺癌的危险性为一般妇女的9倍，而且乳腺癌病人的第二代出现乳腺癌的平均年龄约比一般人提早10年左右。姐妹当中有乳腺癌的女性，危险性则为常人的3倍。
第三、婚育
未婚者发生乳腺癌的危险为已婚者的2倍，女性虽婚而不育或第一胎在30岁以后亦为不利因素。一个完整的妊娠过程是对女性最好的保护，但仅指在30岁以前有足月产者。近年来的研究认为，哺乳可降低乳腺癌的发生。
第四、电离辐射
乳腺是对电离辐射致癌活性较敏感的组织。年轻时乳腺对电离辐射致癌效应最敏感，且电离辐射的效应有累加性，具有“剂量——效应”关系。儿童及青少年时期接受过胸部放疗的，长大后患乳腺癌的机会也会增加。
第五、不健康的饮食习惯
乳腺癌的发病率和死亡率与人均消化脂肪量有较强的相关性。不科学的、不健康的“高热量、高脂肪”饮食习惯，导致乳腺癌的病发率大大提高。
第六、不健康的生活方式
长期从事办公室工作、坐多动少、缺乏锻炼、接触阳光少。工作压力大，单身贵族或丁克族生活。
第七、精神抑郁和过度紧张
性格内向、精神长期抑郁、生活有不幸福感，精神长期处于应激紧张状态，从而情绪不稳定或不平和。
第八、激素
内分泌激素失调：雌激素、孕激素，妇女更年期激素替代治疗有增加乳腺癌的发病危险，因此妇女不能随便补充雌、孕激素。
第九、药物
有些药物如降压药利血平、吩噻唑等及甾体类药物有增加乳腺癌患病率的作用。有些保健品、护肤品、化妆品中含有致癌成分，空气中的有害成分，蔬菜、水果上的残留农药等，都具有不同程度的致癌成分。
（羊城晚报记者 余燕红 实习生 谢佳熳 通讯员 甄晓洲）
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