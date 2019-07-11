关于淋巴瘤的八个问题

主讲人：重庆大学附属肿瘤医院血液肿瘤科主任 项 颖

肿瘤分良性和恶性，淋巴瘤是常见的血液系统肿瘤之一，属于恶性肿瘤。病理学上常分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。值得庆幸的是，淋巴瘤患者经过正规治疗后可以带瘤生存很长一段时间，甚至可治愈。下面谈谈淋巴瘤的那些事。

1.淋巴结肿大就一定是淋巴瘤吗？淋巴结是机体重要的免疫器官，各类病原微生物感染、化学药物、外来的毒物、异物、机体自身的代谢产物等多种因素，都可以引起淋巴结内的细胞成分变化，如淋巴细胞的增生导致淋巴结肿大。所以，淋巴结肿大不一定是淋巴瘤。

感染是淋巴结肿大最常见的原因，大多数肿大的淋巴结（尤其是儿童）与它有关，如咽喉痛、牙痛或感冒时颈部淋巴结肿大。这时，医生在淋巴结肿大的部位，或通过一系列实验室检查等找到感染灶，进行抗炎治疗，并观察淋巴结是否缩小或消失。如果淋巴结保持不变或继续增长，医生会建议将其切除。

2.产生恶性淋巴瘤的病因是什么？目前，淋巴瘤的发病机制尚未明确，某些病毒、电离辐射、化学制剂可能是淋巴瘤的病因。不过，染色体易位（染色体片段位置的改变）是一种可以引起非霍奇金淋巴瘤发展的DNA变化，阻止细胞在一定时间内死亡，最终导致淋巴瘤。另外，淋巴细胞（淋巴瘤起源的细胞）是免疫系统细胞。因此，许多淋巴瘤患者的免疫系统都会出现问题，如免疫缺陷、自身免疫性疾病和慢性感染等。

3.哪些人是淋巴瘤高危人群？满足以下条件之一的人属于淋巴瘤高危人群：（1）遗传性免疫疾病，如低丙球蛋白血症或Wiskott-Aldrich综合征（湿疹血小板减少伴免疫缺陷综合征）；（2）自身免疫疾病，如类风湿性关节炎、牛皮癣、干燥综合征、艾滋病、人类T淋巴细胞性I型或EB病毒感染、幽门螺杆菌感染、服用免疫抑制剂药物以及器官移植后等。如果发现上述风险，请务必到医院进行检查。此外，老年人和男性也是高危人群。不过，有风险因素并不意味着你就一定患癌；同样，没有危险因素也不意味着你不会患癌。

4.淋巴瘤是可以治愈的肿瘤吗？决定淋巴瘤的治疗效果因素有很多，如能否早期发现和诊断、坚持治疗等。许多侵袭性淋巴瘤可以通过有效治疗来治愈。例如，大约2/3的弥漫大B细胞淋巴瘤患者，采用化疗联合利妥昔单抗的方案可治愈；滤泡淋巴瘤目前没有治愈的方法，但超过85％的滤泡性淋巴瘤患者，在诊断后至少可活5年，50％的患者寿命可超12年。所以，淋巴瘤患者一定要有战胜疾病的信心和决心，积极配合医生治疗。

5.所有淋巴瘤的治疗方式都一样吗？淋巴瘤是一组疾病，例如非霍奇金淋巴瘤可分为60多种亚型，不同亚型淋巴瘤具有不同的表现和预后，需要不同的治疗方式。例如某些生长缓慢的淋巴瘤（惰性淋巴瘤），早期只需观察，等到有明显症状时再治疗；某些生长快的淋巴瘤（中等侵袭性淋巴瘤，如弥漫大B细胞淋巴瘤），需要中等强度化疗；某些生长非常快的淋巴瘤（高侵袭性淋巴瘤，如淋巴母细胞淋巴瘤）不仅需要大剂量化疗，还要结合放疗、干细胞移植等方式。

6.淋巴瘤的其他治疗方法还有哪些？（1）生物治疗。这是多种治疗策略、治疗手段的总称，是有效的辅助疗法。免疫疗法和基因疗法均属于生物治疗，目前临床上应用较多的是免疫疗法。（2）造血干细胞移植。造血干细胞移植是一种高剂量化疗或全身照射。它先清除体内肿瘤细胞，再回输采自自身或他人的造血干细胞，重建正常造血和免疫功能。在淋巴瘤治疗中，最常用的是自体骨髓移植，少数患者可考虑用异基因造血干细胞移植治疗。不过，干细胞移植是治淋巴瘤的一个手段，并不是所有患者都会成功，并且有一定的复发率。

7.除了治疗，生活中应注意什么？俗话说，“三分治七分养”，饮食调理是淋巴瘤康复重要一环。1997年世界癌症研究基金会以及美国癌症研究所专家所著的《食物、营养与癌症预防》一书中得出“新鲜蔬菜是防癌的最佳食物”的结论。因此，患者要少吃或不吃油炸、火烤、烟熏及盐腌制食品，多吃含有抗肿瘤成分的新鲜蔬菜和水果，比如富含维生素C的西红柿、橙子、山楂、猕猴桃，富含维生素A的胡萝卜、莴笋，富含矿物质的胡香菇、银耳等。

化疗期间，患者可能出现血细胞减少、口腔黏膜刺激等症状，通过饮食调理可有效预防此类不良反应。预防血项下降，要补充高蛋白质饮食，如多喝牛奶，多吃大豆、红枣、核桃和海参等；减轻口腔炎症状，要多喝鲫鱼汤、莲子羹等。另外，还有以下几点建议：（1）如果患者不喜欢水的味道，可以在水中加入新鲜水果，也可通过其他食物和饮料吸收液体，如喝汤、茶或牛奶，吃西瓜，有时也可喝一些运动饮料。（2）如果不喜欢味道平淡的食物，可以适当加一些调料，如大蒜及一些香料；如果患者喜欢吃麻辣味的菜肴，也可以适当在菜肴中加少量麻辣调味品，刺激食欲。（3）当嘴痛的时候，要进食清淡食物，避免酸的和辛辣食物。（4）少吃多餐，保证提供足够热量。如果不想吃肉，可以进食其他食物获得蛋白质，如鱼类、鸡蛋、豆制品、奶类和坚果等。（4）如果嘴里有异味，例如金属味，可吃薄荷糖、口香糖或新鲜的柑橘类水果。另外，吃东西前刷牙也可减轻异味。（5）当有口腔溃疡或牙龈感染时，可使用搅拌机加工蔬菜和肉类，如喝蔬菜汁补充水分，食物中添加肉汁补充热量。

8.出院后需注意什么？淋巴瘤的治疗是长期的，一定要坚持随访。治疗期间，不可避免使用一些毒副作用较大的药物。因此，患者应留意是否有发生远期并发症的可能，尽早咨询医生，进行干预治疗，并与主诊医师保持长期联系。这样不仅有利于主诊医师对患者进行跟踪观察，患者也可以从主诊医师处获得个体化治疗方案、饮食食谱、锻炼指导和心理疏导，更重要的是患者由此可以长期生存、获得更好的生活质量，降低淋巴瘤复发、心血管疾病、糖尿病、骨质疏松、第二原发癌等风险。▲