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2019年全国口腔健康科普演讲交流活动华北大区落幕

2019年07月11日14:02 来源：人民网-人民健康网

近日，由中华口腔医学会主办，中华口腔医学会口腔预防医学专业委员会、北京大学口腔医院承办，有来医生独家协办的“2019年全国口腔健康科普演讲交流活动华北大区活动”在京落幕。

中华口腔医学会会长俞光岩、国家卫健委疾病预防控制局慢病处处长吴良有、国家卫生健康委员会宣传司健康促进处处长姜雯、中国科学技术协会科学普及部联络处处长包晗、北京大学口腔医院党委书记周永胜、中华口腔医学会口腔预防医学专业委员会主任委员台保军、有来医生董事长兼CEO阮盛铁出席活动并致辞。

中华口腔医学会会长俞光岩致辞

中华口腔医学会会长俞光岩在致辞中表示，由于健康科普的专业性，普通民众很难辨识靠谱与否，也不具备去伪存真的能力，这就需要广大医务工作者积极参与和热情投入，推动医学健康科学普及工作，传播正确的健康知识，引导大众树立健康理念，提高科学防病意识和能力。

演讲交流环节中，围绕“成人口腔保健”的主题，来自北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区等地的25位口腔医务工作者为现场观众带来了一场科普视听盛宴。

科普演讲者现场合影

经过激烈角逐，山西省运城市口腔医院的高梦、李珊珊，内蒙古呼和浩特市口腔医院的殷茵获得华北大区“科普之星”称号，另有6位科普演讲者获得华北大区“科普精英”称号，9位科普演讲者获得华北大区“科普先锋”称号，7位科普演讲者获得华北大区“科普达人”称号。

作为本活动的独家协办单位，有来医生董事长兼CEO阮盛铁表示：“我们也在不断探索，如何进一步激发更多医务工作者科普热情和潜能。本次携手中华口腔医学会，举办口腔健康科普交流活动，就是希望为广大口腔医务工作者提供更加广阔的施展科普才华的舞台，通过交流选拔，逐步壮大我国健康科普队伍，从而更好地助力提升全民健康素养水平。”

据了解，“2019全国口腔健康科普演讲交流大区活动”已接近尾声，压轴大戏将于7月18日在广州举行。（邓睿）

(责编：邓睿、聂丛笑)


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