听听心脏发出的求救声

王海洋 编译

上班时，面对满桌子的工作不想干；下班后，只想窝在沙发里看电视；闲暇时，对什么都提不起兴趣，这可能预示着心脏出问题了。美国“MSN网站”健康栏目总结了心脏求救的几个信号。

1.极度疲劳。这种感觉不同于缺觉引起的疲乏，而是类似于患流感时的不适感，且会持续一段时间。患者之所以有这种感觉，是因为缺氧，心脏要不停地挣扎着向身体各部位输送氧气。

2.脚肿。脚肿的原因很多，包括怀孕、静脉曲张和服用某些药物等，也有可能是心衰。当心脏瓣膜无法正常闭合时，也会出现脚肿。与心脏相关的脚肿通常伴随其他症状，比如气短、疲劳。

3.走路容易累。如果你在攀爬、行走或做家务时，经常出现臀部和腿部肌肉抽筋，休息一会儿症状缓解，不要简单归咎于上了年纪或缺乏运动。这可能是外周动脉疾病的迹象，该病指脂肪斑块在腿部动脉中堆积，与心脏病风险升高有关。

4.头晕眼花。脱水、起身过猛、贫血时人会感觉头晕，心脏病也是诱因之一。这是由于动脉阻塞造成血压降低，或者心脏瓣膜出现故障而无法维持血压正常。

5.呼吸短促。爬楼梯时气喘吁吁，干一会儿活就上气不接下气，这既可能是哮喘、贫血或感染造成的，也可能是心脏瓣膜出现问题，影响其泵血能力。

6.抑郁。多项研究表明，抑郁的人患心脏病的风险较高。当你发现自己最近情绪低落，感觉“心头蒙上一层阴霾，就像下雨前那种阴沉的天气”，应考虑有心脏病的可能。

7.偏头痛。偏头痛在普通人群中的发病率为12%，但心血管疾病患者的这一发病率高达40%，可能是自主神经系统失衡造成的。

8.晚上睡着时能听见自己的心跳。虽然这种现象有可能是脱水、低血压、低血糖、贫血和其他原因造成的，但心脏瓣膜有故障的人，晚上睡着时也能听见心跳声。尽管改变睡觉姿势能有所缓解，但千万不要忽视，应及时就医。

9.突然大汗淋漓、恶心、焦虑。这些是典型的惊恐发作症状，也可能预示着心脏病发作了。如果这些症状伴有呼吸短促、极度疲劳、胸痛（放射到背部、肩膀、手臂、颈部或喉咙），就需要立即就医。▲