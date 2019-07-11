首都儿科研究所重症医学科副主任医师 刘 霜

坠床是临床上发生率很高的意外伤害。婴幼儿活泼好动，缺乏安全意识，父母一不留神，他们就有可能从玩耍的床上坠落，或者睡着觉就滚下了床。很多父母通常的做法是赶紧抱起孩子哄。其实，这是最错误的处理方法，有可能给后续治疗造成影响。宝宝若不小心坠床后，该如何正确处理呢？

发生坠床后，一定不要立刻抱起宝宝，也不要摇晃宝宝，48小时内要观察他的情况。第一，要听。宝宝坠床后要听他有没有哭，如果立刻开始哭，说明意识没有问题。第二，要看。看看宝宝周围有没有危险物品，以及摔落过程中哪个部位先着地，受伤可能性最大的部位在哪里，同时判断一下坠床过程。

前两步完成，心里有数后就可以抱起宝宝了。如果宝宝经过安慰后还可以继续玩，继续吃，应该没有太大问题，在家观察即可。如果宝宝一开始能哭，然后没有反应了，也不愿意吃东西，甚至出现呕吐，精神状态跟原来完全不一样，可能是撞出了脑震荡或者颅内出血，需要立即就医。

日常生活中，预防避免宝宝坠床是家庭护理的重中之重。1.最好分床睡。婴儿床都有床栏，且床板有高低分档，可以孩子会不会翻身作为依据，灵活调节高度。但注意最好不加床围，否则有窒息风险。2.床周围加柔软的地垫。如果宝宝和父母同床睡，最好在大床周围铺设一些柔软的地垫，且周围不要摆放锋利、有尖的物品。另外，大床四周最好加护栏，但护栏一定要是质量合格的产品，护栏与床之间不能有缝隙。3.不离开视线。父母要加强看管，照看孩子时不要分心干别的事情，尤其对于小宝宝，一刻也不要离开视线。▲