北京读者何女士问：我家宝宝2岁半了，睡着后总有头部出汗的情况，而且汗量很大，枕头经常是潮乎乎的。请问该怎么护理，需要就医吗？

清华大学第一附属医院预防保健科主任刘兆秋解答：宝宝睡觉时出汗较多，通常从以下三个方面考虑：1.环境问题或护理不当。睡觉爱出汗，首先要考虑是不是室内温度过高。再就是护理不当，给宝宝穿衣盖被过多。建议家长保持室内通风，冬季将室温控制在20℃~25℃，夏天适当开空调，温度26℃左右为宜，空调不要直吹宝宝。同时，宝宝的衣着和被子厚薄应与大人相当。睡觉时，可以给宝宝穿一身吸汗效果好的棉布睡衣，给宝宝盖的被子要蓬松适度，经常摸摸他们的小手心或者前额、后背，以不出汗为度。

2.自身代谢原因导致的生理性出汗。宝宝毛细血管丰富，大脑及体温调节中枢发育还不成熟，分泌汗液比较多，这是小儿生理性出汗，家长不必太担心，这种情况无需治疗。出汗较多的宝宝，体内水分丢失也多，要及时补充水分。出汗时给宝宝用松软的干毛巾把汗吸干，预防着凉。

3.缺钙导致的睡觉出大汗。入睡时出汗多是正常现象，因为儿童汗腺比较发达，汗腺分泌由植物神经（迷走神经）控制，睡着后，迷走神经兴奋导致出汗多(头面部)，但睡后一两个小时这种现象就会缓解。如果睡后宝宝一直出汗，而且量比较大，有可能是植物神经功能性紊乱，也可能是缺钙所致。

缺钙宝宝除了多汗，还会有烦躁爱哭、好发脾气、 睡眠不安、容易惊醒，甚至出现枕秃（枕部不长头发）、颅骨软化（乒乓颅）、方颅（头颅呈方形）、额头突出、囟门闭合晚、出牙延迟等表现，此时应及时补维生素D和钙制剂。

通常，半岁以内的宝宝每天需摄入400或500单位的维生素D。母乳喂养的宝宝通过母乳就可吸收足量的钙；人工喂养的宝宝，奶粉中的钙也能够满足所需，所以半岁以内的宝宝如果没有缺钙表现，不用额外补充钙剂。

半岁以后的宝宝，因为要出牙，同时开始添加辅食，奶量会逐渐减少，所以部分婴幼儿可能存在缺钙问题，这时需在医生评估、指导下适当补钙，并多晒太阳。饮食上，要多给宝宝吃含钙丰富的食物，如牛奶、奶酪、虾皮、海鲜等。补充含钙食物需要注意：不要让钙遇见草酸，如菠菜、空心菜、洋葱、毛豆等都含有大量草酸，草酸容易与钙元素结合而形成草酸钙，不容易被人体吸收，所以最好把蔬菜放到热水中烫一下，减少草酸含量，以免影响钙吸收。另外，钙剂不要与奶或饭菜混吃，与食物同时服用，钙的吸收率只有20％，喂奶后或饭后两小时服用钙剂更好。▲