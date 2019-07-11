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西瓜皮海蜇丝瓜汤

2019年07月11日08:28 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热解暑、生津止渴、润肠利水

推荐人群：夏季烦热、口渴、头昏、小便不利、食欲不佳等症状者。

材料：西瓜皮500克，鲜海蜇250克，丝瓜500克，鲜竹叶心10克。（3~4人量）

烹调方法：鲜竹叶心洗净，浸泡约20分钟；海蜇、西瓜皮、丝瓜洗净，西瓜皮切片状，丝瓜切细条块，然后把海蜇、西瓜皮、鲜竹叶心放入瓦煲内，加入清水2000毫升，武火煮沸后，改用文火煲30分钟，再放入丝瓜，煲沸片刻，调入适量食盐即可。

汤品点评：西瓜皮性微寒，味甘、淡，有清热解暑、利水祛湿、生津止渴的作用，且味道清甜，还可改善食欲。海蜇是常见的海产品之一，能清热解毒、清肠，口感也不错。鲜竹叶心性凉，味甘苦，可以清头热、治头昏，对于暑热所致的头昏头热不适有一定的辅助治疗作用，再配合夏季常用的丝瓜，这款汤有较好的清热解暑、生津止渴、润肠利水的作用，夏季烦热，大家不妨一试。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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